Хоче сховати ракетоносії: куди Росія може вивести кораблі із Новоросійська

Присутність російського флоту у тимчасово окупованому Криму стає все меншою. Значну частину суден перебазували у порт Новоросійська. Однак і там росіяни не почуваються у безпеці.

Через те кораблі країни-агресорки можуть перемістити в інше місце. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, що для України такий рух не є позитивним.

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З Криму у Новоросійськ

У партизанському русі "Атеш" фіксують розвантаження крилатих ракет у порту Новоросійська. Поки партизани працюють над ідентифікацією складів з ракетами.

Росіяни вже точно у Новоросійську поставили установку перезаряджання тих же підводних човнів ракетами "Калібр". Вже було кілька пусків, вони перезаряджалися без заходу у Севастополь, тобто установка вже є в Новоросійську. Справа часу, коли там перезаряджатимуть і кораблі,

– зауважив Роман Світан.

Порт у Новоросійську стає все небезпечнішим, після того, як росіяни перебазували туди з тимчасово окупованого Криму значну частину флоту. Звісно, півострів перестав бути для росіян спокійним місцем після влучних ударів морськими дронами.

"Новоросійськ вже давно зачекався свого "малюка" (мовиться про дрон Sea Baby – 24 Канал). Треба знищувати цей порт, шукати якісь механізми. І порт, і, до речі, нафтовий термінал. 50% нафтової галузі Росії вже знищено "санкціями" Малюка та Буданова, ось треба добиратися до наступних 50%, які якраз є на нафтовому терміналі в Новоросійську", – зауважив Світан.

Новоросійськ – не остання точка

Водночас цікаво відзначити, що, за даними Військово-морських сил, Росія тримає 7 кораблів в Азовському морі, з яких 3 – носії ракет "Калібр". Станом на 7 червня загальний залп становив 24 ракети. Тобто кораблі з Новоросійська рухаються саме до Азовського моря.

Є імовірність, що частину кораблів перекинуть у Каспійське море через Волго-Донський канал. Вони спробують сховати ракетоносії там. Для нас це не найкращий варіант. Якщо "Калібри" випускатимуть з Каспію, то до частини України вони долетять,

– додав військовий експерт.

Росіяни використовують "Калібри" для обстрілів України