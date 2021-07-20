Росія перекидає танки та військову техніку до кордону з Афганістаном: відео

20 липня 2021 , 12:02
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Джерело:

"Интерфакс"

Росія перекинула свої танкові війська у Таджикистані до кордону з Афганістаном. Техніка здійснила 200-кілометровий марш з полігону "Ляура" до "Харб-Майдон".

Танки перекинули нібито для тактичних навчань, які заплановані на 5 – 10 серпня. Після прибуття війська країни-агресора "зайнялися обладнанням позицій і укриттів".

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Російські солдати розгорнули пункти управління, проводять інженерне обладнання вогневих позицій і маскування техніки з боку ділянки кордону, яку контролюють таліби.

  • На полігоні, крім росіян, перебувають таджицькі та узбецькі військові.

У коментарі виданню "Коммерсантъ" посол Росії у Душанбе Ігор Лякін-Фролов заявив, що "у разі потреби вони відіб'ють будь-які агресивні дії з боку афганських терористичних організацій".

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Автор: Олег Терещенко