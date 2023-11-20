Маркують позначками "акула": окупанти перекидають техніку під Вербове та Токмак

Російські загарбники перекидають техніку на Запорізький напрямок. Мовиться про особовий склад та вантажівки з боєкомплектом.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що вороги продовжували перекидання протягом вихідних – 18 – 19 листопада. Раніше депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповідав, що залізнична гілка у ворогів на Запоріжжі працює не надто стабільно.

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Що відомо про військові переміщення ворога на Запоріжжі

Протягом вихідних зберігся пріоритет по Запорізькому напряму з домінуванням Бердянського. Переважно – вантажівки з боєкомплектом та особовим складом. Встановлено нові позначки,

– пояснив Андрющенко.

За його словами, 19 листопада з боку Невського в напряму Центру пересувалась колона з 15 авто:

тентовані "Урали" та "КамАЗи";

броньований кунг на базі "Урала";

"Зу23";

бензовози з маркуванням.

"У новосформованих штурмових підрозділах, які проходять підготовку на узбережжі, встановлено шеврон з зображенням акули", – розповів радник мера Маріуполя.

Він пояснив, що, накладаючи мапу переміщень на мапу бойових дій зрозуміло, що останні перекидання відповідають оперативно-тактичним завданням. Зокрема, в районі Вербового по Бердянському напряму та Токмаку.

Як вороги перекидають техніку на Запоріжжя

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповідав 24 Каналу, що російські загарбники перекидають техніку та особовий склад автомобільним транспортом. Адже залізниця зазнавала серйозних обстрілів, тому працює не стабільно.

Депутат пояснив, що вороги спочатку все звозять в Маріуполь. Тільки після цього розвантажують, та вже автомобілями завозять до умовного Токмака, Бердянська, Приморська.

До речі, зброю окупанти звозять на бази відпочинку, на яких перебувають солдати. Тож не дивно, що ЗСУ там періодично влаштовують окупантам "бавовну".