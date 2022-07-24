Нікополь попередили про небезпеку: на лівому березі Дніпра помітили рух техніки ворога

На лівому березі Каховського водосховища ввечері 24 липня помітили рух військової техніки ворога. Окупанти переміщають реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Ворог вдарив з території Енергодару в напрямку Запоріжжя

Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що вечері розпочався рух ворожих РСЗВ на протилежному березі Каховського водосховища.

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О 21:54 повідомлялося про загрозу артилерійського обстрілу в Нікополі. Очільник Нікопольської РВА закликав бути обережними жителів міст, сіл, селищ, розташованих на березі Каховського водосховища.

Вже о 21:11 Євген Євтушенко повідомив про ворожі залпи РСЗВ з території Енергодару в напрямку Запоріжжя.

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