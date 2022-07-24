Нікополь попередили про небезпеку: на лівому березі Дніпра помітили рух техніки ворога
24 липня 2022 , 22:48Читать новость на русском
Джерело:Нікопольська РВА
На лівому березі Каховського водосховища ввечері 24 липня помітили рух військової техніки ворога. Окупанти переміщають реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).
Ворог вдарив з території Енергодару в напрямку Запоріжжя
Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що вечері розпочався рух ворожих РСЗВ на протилежному березі Каховського водосховища.
До речі У росіян немає ані достатніх сил, ані можливостей увійти на Дніпропетровщину
О 21:54 повідомлялося про загрозу артилерійського обстрілу в Нікополі. Очільник Нікопольської РВА закликав бути обережними жителів міст, сіл, селищ, розташованих на березі Каховського водосховища.
Вже о 21:11 Євген Євтушенко повідомив про ворожі залпи РСЗВ з території Енергодару в напрямку Запоріжжя.
росія обстрілює Нікополь
- У ніч проти 23 липня російські загарбники вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. Також окупанти влучили і по Криворізькому району, Широківській і Зеленодольській громадах.
- За ніч протягом 22 липня росіяни зробили близько 85 пострілів з РСЗВ по Нікополю. росіяни пошкодили 11 приватних будинків, декілька гаражів, газопроводи низького тиску та водопроводи. Окрім того, війська агресора обстріляли Апостолове.
- У ніч проти 20 липня Нікополь теж потерпав від обстрілів. Внаслідок ворожої атаки відомо про двох загиблих. Ще дев'ятеро людей зазнали поранень. Госпіталізувати довелось шістьох із них, серед яких четверо – діти.
- 19 липня росія з "Градів" обстріляла базу відпочинку в Нікополі. 18 липня армія агресора внаслідок обстрілу зруйнувала склади з зерном. За словами журналістів, там згоріло понад 5 тисяч тонн зерна.
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