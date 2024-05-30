Росія підняла в небо бомбардувальники Ту-95МС

У ніч проти 30 травня Росія підняла в небо 4 стратегічних бомбардувальники Ту-95МС. Це означає, що за кілька годин можлива масштабна повітряна тривога.

Після опівночі 30 травня Повітряні сили підтвердили повідомлення моніторингових каналів про те, що Росія підняла в небо Ту-95МС.

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Росія підняла 4 Ту-95МС

О 00:36 Повітряні сили повідомили, що 4 Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья".

Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Про зміну обстановки повідомимо додатково,

– повідомили захисники.

Повітряну тривоги можуть оголосити по всій Україні

Варто зазначити, що ці бомбардувальники є носіями крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55. Вони можуть досягати будь-якої точки України. Це означає, що якщо це бойовий виліт і Ту-95МС вийдуть на пускові рубежі, повітряну тривогу оголосять по всій території нашої країни.

До слова, також ворог випустив по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога на момент публікації вже оголошена у багатьох регіонах – Сили оборони Півдня повідомили про роботу ППО в областях.

Це третій виліт Ту-95 за місяць: попередні атаки ворога

Востаннє Росія застосовувала Ту-95МС під час атаки 26 травня. Того ж дня ворог атакував "Кинджалами" та "Шахедами", загалом випустивши по нашій країні 14 ракет та 31 дрон. Під ударом був Старокостянтинів, також були влучання на Вінниччині. Сили ППО зуміли збити 12 ракет Х-101.

Також окупанти запускали ракети з ТУ-95МС 8 травня. Загалом тоді ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, серед них 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Сили ППО збили 59 цілей.