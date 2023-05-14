Під Бахмутом загинули двоє російських воєначальників: втрати визнали в міноборони Росії

Російські окупаційні війська втратили відразу двох воєначальників на Бахмутському напрямку. Втрати вже офіційно підтвердили в міноборони Росії.

Міноборони Росії у неділю, 14 травня, повідомило про двох загиблих військових керівників, пише 24 Канал. Мовиться про заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи Юрія Бровка та командира 4 мотострілецької бригади В'ячеслав Макарова.

Дивіться також І це ще навіть не контрнаступ: окупанти панікують через успіхи ЗСУ біля Бахмута

В Україні поки не підтверджували загибель окупантів

Командири нібито загинули під час відбиття атаки українських військових.

Бровко, за даними відомства, брав участь у відбитті атаки ЗСУ в Бахмуті. Макаров керував боєм у районі населеного пункту Іванівське, яке російські ЗМІ називають Красне.

Російське відомство заявило, що Макаров, перебуваючи на передовій, особисто керував боєм. Під час відбиття атаки він був важко поранений і загинув під час евакуації з поля бою.

Бровко був на іншій ділянці та отримав множинні осколкові поранення.

Зазначимо, що офіційні особи в Києві поки не підтверджували інформацію про загибель російських командирів на Бахмутському напрямку.

Росія могла втратити відразу трьох офіцерів біля Бахмута