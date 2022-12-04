Росія планує провокацію в Одесі: пропагандисти лякають аміачною катастрофою

Російські загарбники, схоже, планують провокацію в Одесі. Пропагандисти вже лякають аміачною катастрофою та активно розповсюджують черговий фейк про нібито плани української влади.

Так, цього разу посіпаки Кремля поширюють чергову брехню, нібито Київ готує провокації на території Одеського припортового заводу. Ба більше, усе "під керівництвом британських спецслужб та з допомогою канадської ПВК GardaWorld". Про це пишуть росЗМІ.

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Чергова провокація окупантів

Начебто якесь анонімне "військово-дипломатичне джерело" повідомило росЗМІ, що на Одеському припортовому заводі Київ буцімто "має намір підірвати дахи сховищ аміаку та цехів і обставити це, як ракетний удар збройних сил Росії".

Пропагандисти заявляють, що начебто усе для того, аби зірвати ініціативу ООН з відновлення транзиту аміаку трубопроводом Тольятті – Одеса. Головна мета "провокації", яку росЗМІ порівнюють з диверсією на "Північних потоках", нібито "позбавити Росію можливості постачати аміак до інших країн", насамперед тих, що розвиваються.

Зверніть увагу! Після таких російських повідомлень "про провокації", на жаль, нерідко щось стається. Окупанти намагаються скинути всю вину на Україну та обдурити світ, але насправді такі заяви можуть свідчити про справжні плани ворога.

До речі, зауважимо, що окупанти обстріляли Одеський нафтопереробний завод вранці 3 квітня 2022 року. Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко. Загарбники влучили у нафтосховище та завод. На щастя, тоді обійшлося без жертв.

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