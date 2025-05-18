Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс", – ГУР

Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети типу РС-24 з комплексу “Ярс”. Таким чином окупанти продовжують свою тактику залякування та демонстраційного тиску на Україну та Захід.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони ГУР.

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Що написали в ГУР про пуск міжконтинентальної ракети Росією

У ГУР написали, що з метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО, Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс".

Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску – район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області Росії,

– розповіли в українській розвідці.

Там також нагадали, що дальність польоту триступеневої твердопаливної ракети РС-24 становить понад 10 тисяч кілометрів.

Варто зазначити, що наразі, згідно з відкритими даними, Росія має у своєму арсеналі 521 міжконтинентальну балістичну ракету. Серед них:

РС-20 "Воевода" – 34;

РС-12М і РС-12М1 "Тополь-М" – 78;

"Ярс" – 180 у шахтному та 24 у мобільному варіанті;

"Сармат" – невідомо;

"Авангард" – близько 8;

РСМ-56 (або ж Р-30) "Булава" – 112;

РСМ-54 "Синева" – 80.

Операторами цього арсеналу є 14 ракетних полків із шахтним варіантом "Ярс" та 4 ракетних полки з мобільною версією цієї МБР, 8 ракетних полків із "Тополь-М" та 2 ракетні полки з "Авангард", а також 6 ракетних полків із РС-20 "Воевода".

Більшість із цих запасів складають відносно нові ракети "Ярс". Цікаво, що саме ці ракети під час навчань постійно збиваються з курсу і летять не туди.

Також Росія має 192 балістичні ракети морського базування для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах.

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