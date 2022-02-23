Росія почала евакуацію своїх дипломатів з України
Джерело:телеграм-канал ТАСС
Російських дипломатів евакуйовують з України. Наше державу покинуть працівники усіх дипломатичних представництв держави-агресорки.
Таку інформацію у середу, 23 лютого, озвучили у російському посольстві в Києві.
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"Евакуація персоналу вже почалася", – повідомило російським ЗМІ джерело у посольстві.
Дипломати у Львові та Одесі спалювали документи
Раніше цього ж дня рятувальники отримали повідомлення про пожежу біля Генконсульства Росії у Львові. Втім, з'ясувалося, що це дипломати просто спалювали щось у бочці. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко каже, що у такий спосіб позбувалися документів перед втечею. На територію дипломатичної установи пожежників, до слова, не пустили.
ЗМІ повідомили й про схожий інцидент в Одесі. Місцеві телеграм-канали писали, що у російському консульстві не лише "спалювали папери" (на оприлюднених у мережі відео видно чимало полум'я). Звідти також вивозили коробки. Ймовірно – з документами.
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