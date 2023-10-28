У Повітряних силах пояснили, чому Росія не використовує ракети Х-101 під час обстрілів України
Росія продовжує атакувати Україну з повітря, проте тактика дещо змінилась. Зокрема, ворог перестав використовувати стратегічну авіацію для ударів.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону розповів, що Росія, ймовірно, не використовує ракети Х-101 під час обстрілів тому, що хоче відновити втрачений потенціал. За його словами, вже місяць немає обстрілів зі стратегічної авіації.
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Окупантам потрібна високоточна зброя
Ігнат вважає, що Росія хоче поновити свої записи високоточної зброї. За його словами, можна робити припущення, коли саме країна-агресорка зможе відновити свій ракетний потенціал.
Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.
А ракета Х-101, за заявами окупантів, може здолати 5500 кілометрів. Це можна дістати до кінця Європи цією ракетою, якщо ці дані таки суттєво не перебільшені,
– констатував Ігнат.
Також він відзначив, що ворогу все одно їх не вистачає.
Ігнат назвав засоби протидії російським керованим авіабомбам
- Російські окупанти стали інтенсивніше атакувати територію України керованими авіабомбами, які досить важко збивати. Наразі найбільше потерпає Херсонська область, по якій росіяни запустили свої перші розроблені авіабомби.
- За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, протидіяти російським керованим авіабомбам може достатня кількість систем ППО великого радіуса дії – зенітно-ракетні комплекси Patriot або SAMP/T могли б забезпечити контроль дальності до 100 кілометрів на окупованих територіях, з яких завдаються удари.
- Наразі Україна немає необхідної кількості засобів захисту, які могли б вплинути на застосування Росією авіабомб. Однак українські військові намагаються на них впливати засобами радіоелектронної боротьби.