Була спроба прориву росіян, ЗСУ захищають позиції: що відбувається на Харківському напрямку

Росіяни посилили тиск на Харківському напрямку. Це не стало сюрпризом, адже окупанти постійно обстрілюють обласний центр КАБами та спрямовують туди "Шахеди" з Бєлгорода та Курська. Утім, ситуація контрольована, 24 Канал розкаже, що відбувається на Харківському напрямку зараз.

Буквально днями видання The Economist поговорило з українськими військовими і вони сказали, що спроба наступу на Харківщині можлива. Але просунутися далеко ворог не зможе.

До теми Росія має ресурси для загострення у прикордонні: чи вистачить їх для наступу на Харків

Яка ситуація на Харківському напрямку зараз

15:33, 10 травня Карта бойових дій 14:53, 10 травня Синєгубов виклав хронологію обстрілів області: є загиблі, дехто під завалами Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими ворожими обстрілами — є поранені та загиблі. 9:45 село Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Близько 10 ранку ворог обстріляв місто Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.

12:50 внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку. 14:26, 10 травня Зеленський підтвердив наступ росіян на Харківщині Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх військами. Окупанти можуть підтягувати ще сили, але наші військові знали про це і розраховували свої сили, щоб зустріти ворога вогнем. Зараз іде жорстокий бій на цьому напрямку, на ранок ворога зупинили артилерійським вогнем,

– сказав він. 13:40, 10 травня В ХОВА нагадали про гарячу лінію з питань евакуації У Харківській області на північному напрямку останню добу тривають посиленні ворожі обстріли з різного виду озброєння. Особливо звертаємося до жителів Вовчанського та Липецького напрямків. Нагадуємо, що діє гаряча лінія з питань евакуації — звертайтесь за цим номером телефону: 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах. На Харківщині ще з 2022 року розроблені маршрути евакуації, а також налагоджена система видачі гуманітарної допомоги, тимчасового розселення тощо. Не зволікайте! Убезпечте себе та своїх близьких. 13:08, 10 травня У Міноборони повідомили про спробу прориву на Харківщині Сили оборони України захищають наші позиції на Харківщині. Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога. Дякуємо кожному солдату, сержанту та офіцеру, які проявляють необхідні стійкість та хоробрість для захисту наших позицій. 11:40, 10 травня Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, яка ситуація на Харківському напрямку Наводимо його заяву повністю: "Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. Збройні Сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов'язки. Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці – завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільних беззбройних людях".

10:17, 10 травня Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав, що в росіян нема ресурсів для захоплення міста Ці дії прогнозовані. Ресурси у ворога є до загострення в прикордонні, про що раніше говорили. Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі,

– попередив він.



