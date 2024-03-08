Росія почала виробляти ФАБ-1500: чи зможе Україна з ними боротися – відео наслідків удару

Російські окупанти почали масове виробництво бомб ФАБ-1500. Дедалі частіше фіксується їхнє використання під час обстрілів України.

Нещодавно ворог скинув півторатонну бомбу на багатоповерхівку неподалік Донецька. Чи зможе Україна з ними боротися, пояснив 24 Каналу військовий аналітик, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Як Україна може протидіяти ФАБ-1500

За словами Світана, боротися з ФАБ-1500 можна, знищуючи російські літаки-носії цих бомб. Щоб скинути ФАБ, винищувачу потрібно піднятися на понад 10 тисяч метрів, розігнатися до звукової швидкості, підійти до лінії бойового зіткнення та через кілька десятків кілометрів запустити бомбу. На такій висоті літак дуже вразливий, адже світиться у радіодіапазоні як новорічна ялинка.

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І тоді, навіть зенітно-ракетний комплекс С-300 перехопить винищувач, який підноситиме ФАБ-1500. Україна зможе протидіяти носіям цих керованих авіабомб, адже має достатню кількість ЗРК, які пріоритетно потрібно розташовувати до лінії боєзіткнення, прикриваючи від впливу російських військ.

Ми зможемо боротися з цими ФАБами. Використовувати керовані авіабомби можна тоді, коли є перевага в повітрі, а в росіян її повністю немає. Ми маємо механізми, як їх "мінусувати",

– зазначив Роман Світан.

Утім, навіть сама півторатонна бомба ФАБ-1500 втричі помітніша за КАБ-500, тому її можна спробувати збити, коли вона безпосередньо заходить на ціль. Найімовірніше, ефективність ППО та зенітно-ракетних військ буде набагато вищою, ніж під час знищення звичайних 500 кілограмових керованих авіабомб.

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Чому росіянам важче з ФАБ-1500

ФАБ-1500 – керована авіабомба, схожа на КАБ-500, тільки у 3 рази потужніша. Щоб досягти приблизно однакового ефекту, в одну точку запускають або один ФАБ, або три КАБи. Росіяни намагаються півторатонну бомбу зробити коригованою як менші ФАБ-500.

За 29 лютого ворог встановив абсолютний рекорд застосування КАБів – 152 бомби на різних ділянках фронту.

Її важче скидати та підіймати. Російські літаки можуть нести дві такі авіабомби – по одній на кожне напівкрило. "Сушки" втрачатимуть керування та маневровість при підвішуванні 3 тонн під літак,

– наголосив льотчик-інструктор.

Що ще відомо про ФАБ-1500