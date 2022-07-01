Росія погрожує Болгарії розривом дипвідносин, якщо не скасують вислання 70 дипломатів

1 липня 2022 , 04:40
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Джерело:

БНТ

Москва почала погрожувати Болгарії розривом дипломатичних відносин. Таким чином агресор відреагував на рішення про видворення з цієї країни 70 дипломатів-шпигунів Росії.

Позицію свого керівництва висловила пані посол Росії в Болгарії Елеонора Мітрофанова. Вона про це спілкувалася з місцевими журналістами 30 червня. 

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Кремль готовий ухвалити "кардинальні кроки"

За словами дипломатки, розриву відносин можна уникнути, якщо влада Болгарії погодиться залишити в країні всіх російських дипломатів. 

Москва ухвалить дуже кардинальні кроки. Це (висилання дипломатів – 24 канал) не може пройти непоміченим. Дипломатичні відносини можуть бути розірвані! Москва ухвалить рішення,
– сказала пані Посол. 

Мовиться про працівників посольства та інших дипломатичних установ Росії в Болгарії. Спецслужби цієї країни на Балканському півострові встановили, що 70 росіян займалися шпигунською діяльністю під прикриттям дипломатичних паспортів. Літак за шпигунами має прибути вже в неділю, 3 липня.

Раніше Болгарія вже висилала дипломатів Росії

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Автор: Олександр Марчак