Росія тепер погрожує Польщі ядерною зброєю: як реагуватиме Захід

Міністерство закордонних справ Росії вчергове пригрозило ядерним ударом по країні Північноатлантичного альянсу. У такий спосіб Москва хоче запобігти розміщенню ядерки на території Польщі.

В етері 24 Каналу співдиректор програм зовнішньої політики "Центру Разумкова" Олексій Мельник пояснив, чому зараз, попри постійні погрози Кремля, ймовірність ядерного удару оцінюється нижче, ніж навіть до повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

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Є алгоритм дій у відповідь

Конкретно ця погроза країни-агресора була пов'язана із заявами польського президента Анджея Дуди про те, що країна готова розташувати на своїй території ядерну зброю Альянсу.

Така от превентивна реакція з боку Росії,

– зазначив Мельник.

Соціологічні опитування на Заході та в Україні показують, що значна частина українці не боїться погроз з боку Росії, чого не скажеш про громадян інших країн. На думку співдиректора програми зовнішньої політики "Центру Разумкова", це може бути пов'язано з тим, що українське суспільство краще проінформоване про політичні дискусії, зокрема щодо застосування ядерної зброї.

З кінця 2022 року така ймовірність оцінюється нижче, ніж була раніше,

– мовив Мельник.

За його словами, на це вплинули заяви наших західних партнерів. Також США після проведення стратегічних ігор зуміли розробити алгоритм відповіді у разі такого сценарію.

Тобто, якщо Росія надумає застосувати ядерну зброю проти України чи однієї з країн НАТО, то у США є можливості відповіді на такий удар. Цей сигнал був переданий Росії по лінії спецслужб й очевидно, що у Кремлі його сприйняли серйозно,

– додав ​​співдиректор програм зовнішньої політики "Центру Разумкова" Олексій Мельник.

Це не була офіційна заява Білого дому. Проте США дали чітко зрозуміти Росії, що не просто завдадуть удар у відповідь, а показали на конкретні розрахунки та карти.

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