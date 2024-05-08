У Запорізькій ОВА розповіли, як росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях
Росія посилила примусову мобілізацію на окупованих територіях. Раніше не можна було ступити без російського паспорта, а тепер – без військового обліку, який ворог організував на ТОТ.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів 24 Каналу, що росіяни здатні мобілізувати сотні людей з окупованих територій. Навіть попри те, що більша частина виїхала.
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Як відбувається мобілізація
Федоров зазначив, що росіяни замість слова "мобілізація" вживають "призов". Якщо минулі роки він не оголошувався на окупованих територіях, то цьогоріч ситуація змінилася й винятків не існує.
Хоча Владімір Путін раніше обіцяв, що в "нових" областях, незаконно приєднаних до Росії, "призову" не буде наступних п'ять років. Але традиційно не дотримався сказаного.
У 2024 році немає жодного обмеження для тимчасово окупованих територій. Тож наша територія повноцінно підпадатиме під "призов" наших мешканців в армію Росії, щоб покрити запаси гарматного м'яса,
– наголосив очільник Запорізької ОВА.
Як уникнути мобілізації
За словами Федорова, єдина можливість уникнути "призову" – виїхати з окупованих територій, і зробити це якомога швидше. Оскільки натепер жодна людина не може надати безпекових гарантій на ТОТ.
Є кілька шляхів, як виїхати з окупованої території:
- через Крим потрапити в континентальну Росію. Далі два варіанти: виїжджати через Грузію або країни ЄС; вилітати до Молдови або Туреччини;
- через Маріуполь, Новоазовськ потрапити в континентальну Росію. Далі три варіанти: рухатися до Сумщини пункту перетину Колотилівка й одразу потрапити в Україну; виїжджати через Грузію або країни ЄС; вилітати до Молдови або Туреччини.
Останні новини з окупованих територій
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни зменшили використання Кримського мосту для перевезення військових вантажів та техніки. Уже протягом 3 місяців незаконною спорудою не курсував жодний військовий поїзд. Водночас фіксується потужне використання ворогом цивільних вантажівок об'ємом приблизно 40 тонн у військовій логістиці.
- Кілька днів тому у Ясинуватій та Авдіївці спостерігалася "бавовна", яка супроводжувалася величезними стовпами диму. Також жителі Макіївки і Горлівки бачили у небі білі сліди. Ймовірно, це була робота сумнозвісної російської "пе-ве-о". Наразі ні окупаційна влада так званої "ДНР", ні російська влада офіційно не повідомляла, що сталося у низці населених пунктів Донецької області.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що окупаційна влада на Луганщині почала відбирати у батьків новонароджених дітей, якщо у тата або матері немає паспорта Росії. Якщо це правда, то ці дії мають ознаки геноциду. Оскільки росіяни порушують Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.