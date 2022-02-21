Росія посилює військову активність на кордоні з Україною: оприлюднили нові фото з супутника

Біля північно-східних кордонів України посилилась активність російських військ. Як повідомляють американські ЗМІ, про це свідчать нові супутникові фото, які зробили 20 лютого.

ЗМІ наводять фото приватної компанії Maxar – вона вже протягом тривалого часу відстежує переміщення військ Росії поблизу України. Цього разу нові розгортання помітили на північний захід від Білгорода та біля Солоти і Валуйок у Білгородській області.

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Нові розгортання за 35 кілометрів від кордону

Ці території розташовані за 30 – 40 кілометрів від українського кордону.

Ця нова діяльність є зміною схеми розгортання бойових груп (танків, бронетранспортерів, артилерії та допоміжного обладнання). Донедавна більшість з них в основному розташовувалися біля військових гарнізонів та полігонів,

– розповіли у Maxar.

Зображення показують, що табори або майданчики, які містили значні військові сили 13 лютого, зараз відносно порожні.

Більшість бойових підрозділів та допоміжного обладнання в Солоті відійшли, і по всьому району видно транспортні засоби та деякі колони бронетехніки.

Деяка техніка була також розгорнута на схід від сусідніх Валуйків на полі приблизно в 15 кілометрах на північ від кордону з Україною.

Ряд нових польових розгортань також спостерігається на північний захід від Білгорода, при цьому значна частина техніки та військ розташована в лісистих районах або поблизу.

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Війська Росії біля кордону України: коротко

ЗМІ раніше повідомили, що біля кордонів України нині сконцентровано близько 75% бойових підрозділів збройних сил Росії.

Москва розгорнула 120 зі 160 батальйонно-тактичних груп.

Джерела в американській адміністрації також повідомляли, що за оцінками Вашингтона, проти України розгорнули близько 35 із 50 російських батальйонів протиповітряної оборони.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки.

Супутники зафіксували нові розгортання військ Росії біля українського кордону: відео