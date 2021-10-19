Росія про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: у Києві звучать різні заяви
Джерело:"РИА Новости"
Протягом тривалого часу між Україною та Росією триває обговорення зустрічі Володимира Зеленського та Путіна. У Москві нині намагаються переконати, що з цього приводу в Києві звучать різні заяви.
Російський міністр закордонних справ Лавров стверджує, що повідомлень багато й на них усіх "не вистарчає фантазії" реагувати.
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Що стосується висловлювань президента Зеленського – багато було висловлювань щодо цих зустрічей. І говорив керівник його офісу та радник і сам президент Зеленський,
– сказав дипломат.
Росія торгується про теми зустрічі
Дмитро Кулеба заявив, що Росія торгується щодо питання Криму в порядку денному можливої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Путіна. За його словами, тема окупації півострова обов'язково порушуватиметься.
Гарна новина: вони вже торгуються. Якщо починалося спочатку з боку Москви, що незрозуміло, про що говорити, категорично не збігаються порядки денні та бачення цієї зустрічі, тепер вже йдеться про її порядок денний,
– сказав глава МЗС.
Дмитро Кулеба наголосив: "Кримською платформою Україна показала, що півострів ніколи не забудуть, і це не та тема, щодо якої можливі компроміси".
Україна готова до зустрічі глав держав
Питання у тому, як це буде публічно висвітлюватися. Насправді зустріч з Путіним – це те, до чого ми готові, а вони постійно шукають привід, як з цього зіскочити, і ось фундаментальна різниця між нами,
– продовжив міністр.
"Україна закликає Росію погодитися на зустріч президентів і провести відверту розмову про те, яким чином ми будемо припиняти російську агресію проти нашої держави та деокуповувати наші території", – додав глава МЗС.
Зеленський пропонував зустрітися на Донбасі
- Глава нашої держави запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше президент України заявив, що йому не важливо, де саме пройдуть перемовини.
- Керівник Кремля відповів, що готовий у коли-небудь прийняти українського лідера у Москві. Згодом стало відомо, що поспілкуватися глави держав можуть на нейтральній території.
- Згодом Володимир Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі. Водночас у Росії повідомили, що не готові обговорювати питання війни на Донбасі.