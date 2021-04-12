Росія програла війну, коли у 2014 році не поставила Україну на коліна, – Бутусов

Захоплення Криму та військове вторгнення на Донбас у 2014 році були нелогічними, адже тоді Кремль мав потужні позиції в українській внутрішній політиці. Наразі ж ситуація в Україні зовсім змінилась.

Спроба силовим шляхом змінити політичний курс Києва навпаки згуртувала Україну в антиросійському спротиві й послабила вплив Росії. Про це в ефірі програми "Між іншим" розповів головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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Він зазначив, що у 2014 році завдяки "проєкту" Віктора Януковича Росія відновила свої сили та ефективно впливала на Україну через економічні важелі.

Раціонально Росія програла війну, коли у 2014 році не зуміла поставити Україну на коліна. Вже треба було б давно шукати мирні виходи з цієї ситуації, але ми бачимо навпаки,

– заявив Бутусов.

Журналіст роз'яснив, що наразі Росія "підвищує ставки" і робить неможливим будь-яке примирення.

"Росія виховує покоління українців, які ні за що не пробачать, не звернуть з незалежного курсу і вимагатимуть повернення Криму та Донбасу за будь-яку ціну", – сказав Юрій Бутусов.

Чи можливий новий військовий сценарій в Україні

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" зазначив, що Володимир Путін – це людина радянської школи. Як усі офіцери КДБ він впевнений, що Радянський Союз не програв у Холодній війні, а були окремі зрадники в тилу, які здали "велику імперію", сказав Бутусов.

Путін зі своїм радянським світосприйняттям продовжує безперспективно програну війну і він небезпечний саме тому, що неадекватно сприймає світ,

– зазначив Бутусов.

За його словами, військовий сценарій все ж можливий, але якщо у 2014 році Росія могла розраховувати на широке вторгнення і на розкол України, то наразі може мовитись лише військову операцію з обмеженими цілями на території Донецької та Луганської областей.

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Журналіст додав, що конфігурація лінії фронту дуже важлива і не вигідна для російського командування – українські війська перебувають в передмісті Донецька та Горлівки.

"Прийде час, коли Україна захоче завдати удару, Росія не залишає іншого виходу. Тоді ця конфігурація фронту стане смертним вироком для окупаційних військ", – пояснив Юрій Бутусов.

Погіршення ситуації на Донбасі: головне

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу кордону України.

1 квітня розвідка України повідомила, що Росія може розширити військову присутність на Донбасі. Вже 2 квітня США наголосили, що підтримають Україну .

Згодом розслідувачі Conflict Intelligence Team виявили польовий військовий табір Росії біля українського кордону .

військовий табір Росії біля українського кордону Вже 10 квітня в ОБСЄ повідомили, що Росія стягує на Донеччину танки .



Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу