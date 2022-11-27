Чи виграє Росія війну: Шольц зробив сенсаційну заяву

Поразка Росії у війні проти України є неминучою. У цьому, зокрема, впевнений канцлер Німеччини Олаф Шольц, який дедалі частіше напрочуд різко висловлюється в сторону Кремля.

Донедавна Олафа Шольца критикували за м'яку позицію щодо дій Росії та недостатню підтримку нашої держави у цій війні. Однак риторика очільника уряду ФРН суттєво змінилася – він уже прямо заявляє, що терор проти населення України має припинитися, а російські війська очікує фіаско.

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Малоймовірно, що Росія переможе

У суботу, 26 листопада, відбулась конференція Соціал-демократичної партії Німеччини в місті Котбусі, що на Сході Німеччині. На ній виступив канцлер Шольц, який озвучив приємний для українців прогноз.

Росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її,

– сказав він.

Свої слова він обґрунтував тим, що Німеччина надає нашій державі фінансову, гуманітарну, збройну та інші види підтримки. Власне, це має допомогти Збройним Силам вигнати окупантів з українських територій.

Варто готуватися до ескалації війни

Попри підтримку, Україна все ще не отримала від Берліна системи протиповітряної оборони Patriot. Зазначмо, що їх Шольц планував передати Польщі , однак тепер вагається.

Нагадаємо, нещодавно Олаф Шольц також заявив, що слід готуватися до ескалації російсько-української війни. Про це він сказав під час конференції у столиці Німеччини 22 листопада. За його словами, Росія може поглибити конфлікт через поразки на полі бою.

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Водночас колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник переконаний, що канцлеру не слід просто звертатися до Путіна зі закликами до миру. На його думку, з Кремлем потрібно говорити лише з позиції сили, а Путіну поставити ультиматум, – це допоможе принести мир у Європу та, вочевидь, уникнути ескалації.

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