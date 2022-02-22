Росія просто відрізає собі частину України, – Байден про рішення Путіна

Американський президент Джо Байден прокоментував обурливе рішення Росії про визнання бойовиків на Донбасі. Він рішуче засудив дії Володимира Путіна.

Президент США звернувся до американців щодо ситуації в Україні ввечері 22 лютого, пише 24 канал. Він розкритикував Кремль за посилення агресії.

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Що казав Байден про визнання Путіним бойовиків

Як наголосив Байден, своїм рішенням про визнання псевдореспублік на Донбасі у Кремлі фактично оголосили, "що просто відрізають собі частину України". Політик застеріг, що Росія офіційно заявила про розміщення своїх військ на окупованих територіях. Держава-агресорка готова просуватися вглиб цих регіонів, попередив він.

Путін намагається обґрунтувати для себе захоплення нових територій (так казав і Зеленський – 24 канал). Я знаю, що він готує підґрунтя для того, щоб просунутися далі,

– додав президент США.

Зазначимо, що у Росії зухвало заявили, що "кордони" псевдореспублік на Донбасі "визначать у майбутньому". Втім, там навіть не приховують, що хочуть повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Байден зазначив, що очільник Кремля фактично просив дозволу в Думи на вторгнення в Україну. У відповідь Вашингтон негайно запровадить антиросійські обмеження. "Ми готові йти далі з цими санкціями", – підкреслив американський політик.

Що Байден каже про визнання Росією бойовиків: дивіться відео



