Росія проштовхує тему перемовин: як Кремль намагається тиснути

Росія активно просуває тему переговорів з Україною з моменту, коли усвідомила, що перемогти нашу державу їй не вдасться. Утім, перемовин ворог хоче з умовою досягнення своїх цілей.

Перші перемовини з Росією відбулися на початку повномасштабного вторгнення у Білорусі. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив 24 Каналу, що тоді Владімір Путін очікував швидку капітуляцію України.

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Як Росія намагається дотиснути перемовини

Однак цього не сталося й перемовини перейшли на нейтральний майданчик у Стамбул. Уже там були абсолютно інші теми. Росія почала грати в гру ніби окупанти відійшли від Києва. Хоча насправді саме Сили оборони відкинули ворога від української столиці.

Наразі Кремль розуміє, що певний тиск Заходу на Київ таки є. Адже подекуди люди з інших країн, не можуть зрозуміти, що відбувається насправді, тому можуть закликати Україну сісти за стіл перемовин.

Саме на це давить Росія. Нам потрібно пояснювати, чому перемовини не можливі,

– зауважив консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Люди Януковича намагаються домовитися від імені України

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Кремль хоче взяти паузу у війні. Тож намагається через різні шляхи комунікації досягти цього, адже має проблеми на фронті. Зараз існує такий термін "переговори другого треку", у яких нібито з нашого боку громадяни України "представляють" нашу країну.

"До цього "бандформування" входять люди – дипломати наші, які свого часу займалися Будапештським меморандумом, Харківськими угодами. Займалися великою угодою з росіянами, якщо не помиляюся, з 31 травня 1997 року. Ті ж самі люди, вони нікуди не ділися. Там ще в підкріпленні ті люди, які працювали на Януковича, очолювали інститути певних досліджень в нашій країні", – розповів секретар РНБО.

Він наголосив, що статтю за державну зраду ніхто не скасовував. Отже, цим "діячам" слід бути обережнішими.

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