Росія ракетою і "Шахедами" вдарила по Сумщині: багато руйнувань
Джерело:Сумська ОВА
Росія продовжує запускати по Україні ракети та дрони-камікадзе. Цього разу під ударом опинилась Сумська область.
Росія 7 січня завдала удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області. Ворог застосував дрони та ракету.
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Були дрони та ракета
Росіяни запустили по місту ракету і два БпЛА типу "Шахед". Росія останнім часом стала частіше використовувати саме ударні дрони під час атак по Україні.
За попередньою інформацією, пошкоджено 23 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі жодних подробиць невідомо.
Росія завдала цинічного удару / Фото Сумської ОВА
На місці вже працюють екстрені служби. Люди отримують необхідну допомогу.
Росія завдала чергового цинічного удару по житловому сектору. Росія 6 січня також атакували Покровськ. Ворог зробив це декілька разів за добу. У мережі показали наслідки атаки на приватний будинок, де проживала родина з 6 осіб. Відомо, що було пряме влучання. Станом на 7 січня пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати люди – в тому числі й діти.
На місці влучання нічого не лишилося – лише суцільні руїни. На місці, де колись був дім, утворився кратер.
Рятувальники вилучили тіло однієї дитини з з-під завалів. За словами місцевих, це була дівчинка.
Росія криє вогнем прифронтові міста
- У Харкові 6 січня пролунали вибухи. Ворог вкотре застосував ракети проти прифронтового міста. Загалом, станом на 10:07 в області пролунало щонайменше два вибухи. За попередньою інформацією, ворог запустив С-300. Відомо, що у Бєлгородській області фіксували активність Су-34 перед тим, як на Харківщині пролунали вибухи.
- У Херсонській області під час атаки окупантів постраждало двоє дітей. Дев'ятирічні малюки їхали в машині з батьками. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що діти постраждали на дорозі між Дар'ївкою та Федорівкою. На жаль, окупанти тільки за минулу добу 112 разів обстріляли Херсонську область.
- Вдень 7 січня у Дніпрі пролунав вибух. Раніше повідомляли, що ворог спрямував на місто керовану ракету. Повітряні сили попередили про повітряну тривогу в Дніпропетровській області. Згодом з'явились повідомлення про те, що на місто прямує керована ракета.