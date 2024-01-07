Росія ракетою і "Шахедами" вдарила по Сумщині: багато руйнувань

Росія продовжує запускати по Україні ракети та дрони-камікадзе. Цього разу під ударом опинилась Сумська область.

Росія 7 січня завдала удару по місту Кролевець Конотопського району Сумської області. Ворог застосував дрони та ракету.

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Були дрони та ракета

Росіяни запустили по місту ракету і два БпЛА типу "Шахед". Росія останнім часом стала частіше використовувати саме ударні дрони під час атак по Україні.

За попередньою інформацією, пошкоджено 23 приватних будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі жодних подробиць невідомо.



Росія завдала цинічного удару / Фото Сумської ОВА

На місці вже працюють екстрені служби. Люди отримують необхідну допомогу.

Росія завдала чергового цинічного удару по житловому сектору. Росія 6 січня також атакували Покровськ. Ворог зробив це декілька разів за добу. У мережі показали наслідки атаки на приватний будинок, де проживала родина з 6 осіб. Відомо, що було пряме влучання. Станом на 7 січня пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати люди – в тому числі й діти.

На місці влучання нічого не лишилося – лише суцільні руїни. На місці, де колись був дім, утворився кратер.

Рятувальники вилучили тіло однієї дитини з з-під завалів. За словами місцевих, це була дівчинка.

Росія криє вогнем прифронтові міста