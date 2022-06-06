Росія робить все, щоб пропагандою промити мізки білорусів, – опозиціонер

Російська пропаганда активно працює не лише на росіян, а й білорусів. Частина людей вірить у брехню країни-агресора. Та все ж, більшість білоруського населення підтримує Україну.

Пр це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. За його словами, Білорусь перебуває під "інформаційною пропагандистською парасолею" Росії.

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Він каже, що Кремль зараз робить все, щоб промити мізки білоруського суспільства.

Латушко наголосив, що опитування під КДБ та аналітичного центру показують, що 70% білорусів не підтримує ні за яких обставин війни Росії проти України, а також втручання у конфлікт Білорусі (таких 97%).

Завдання російської пропаганди – змінити цей підхід білорусів до війни в України. Для них не важливо підтримувати імідж Лукашенка, це вторинне питання. А первинне питання для російської влади – зробити з білорусів "русскій мір",

– пояснює опозиціонер.

Він розповів, що зараз у Білорусі перебуває патріарх Кирил, який заявив до білорусів, що "всі ми росіяни – білоруси, українці та відповідно росіяни".

"Він "вбиває" в голови, що білоруси не відрізняються від російського народу, тому мають їх підтримувати. І це є стратегічним завдання російської пропаганди", – вважає Латушко.

Ви навіть не можете уявити, що зараз твориться у державних медіа Білорусі – це шквал бруду, брехні, перевернутих фактів, коли звинувачують українську владу та ЗСУ. І на жаль, частина суспільства цьому піддається,

– зауважив опозиціонер.

Але він переконує, що все ж більшість білорусів – на стороні України та українського народу.

Латушко про російську пропаганду та умови наступу Білорусі:



До слова, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла, що війська країни буцімто отримали наказ наступати на Україну. Однак вищий офіцерський ешелон вирішив його не виконувати. За її словами, білоруси не розуміють, чому повинні воювати проти України.

Що відбувається в Білорусі: основне

Білорусь стала країною-учасницею нападу на нашу державу. Звідти пішли ворожі війська, а з їхніх полігонів Україну обстрілювали. Доволі довго були припущення, що Лукашенко введе свою армію на нашу територію. Цього не сталось, але загроза звідти залишається. Це підтверджує і наш Генштаб. Також можуть бути й ракетно-бомбові удари.

16 травня стало відомо, що Білорусь розгорнула біля українських кордонів свої сили спеціальних операцій, а також артилерію та ракети на полігонах на Заході країни. У британській розвідці відзначають, що наявність білоруської армії біля кордонів не дає змогу українським військовим повноцінно розгорнути свої сили для підтримки оборони Донбасу. Інформацію про таку активність біля кордонів також підтвердив наш Генштаб.

До 4 червня триватиме перевірка бойової готовності білоруської армії. Армія Лукашенка нібито відпрацьовує захист своїх територій, але від кого посіпаки окупантів збираються їх захищати – наразі невідомо.

З 22 червня по 1 липня у Гомельській області відбудуться планові навчання з військкоматами. З 28 червня по 16 липня збори військовозобов'язаних, які призначені до "територіальних військ", відбудуться у Жлобинському районі.

У Пентагоні впевнені, що збройні сили Білорусі не мають намір брати участь у повномасштабній війні в Україні.

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