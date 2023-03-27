Росія хоче розмістити ядерну зброю у Білорусі: як реагують у світі

Нещодавно кремлівський диктатор Владімір Путін знову розкидався погрозами. Він заявив, що країна-агресорка розмістить свою ядерну зброю у Білорусі.

24 Канал зібрав реакції світових лідерів на цю резонансну заяву бункерного диктатора. Що про розміщення ядерної зброї у Білорусі думають у країнах Європи та у США – читайте далі.

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В Болгарії закликали Росію до переговорів

Після оголошення Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі віцепрезидентка Болгарії Іліяна Йотова закликала сідати за стіл переговорів з Росією.

Я сподіваюся, що розум усе ж таки візьме гору, і що в цьому випадку йдеться більше про погрози, ніж про реальні дії,

– додала віцепрезидентка.

Вона зазначила, що ситуація "стає небезпечнішою і страшнішою", тому вважає, що перемовини необхідні, аби уникнути ескалації.

У Литві вважають, що заява Путіна не варта уваги

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що не варто відволікатися на заяви Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі. Адже захист країн НАТО від загрози такого озброєння гарантовано, незалежно від його розташування.

Очільник Міноборони відзначив, що розміщення ядерної зброї в Білорусі лише показує побоювання Путіна з приводу посилення сил НАТО на східному фланзі після початку війни проти України.

Він також підкреслив, що оскільки за три місяці підготувати місце для дислокації тактичної ядерної зброї практично неможливо, це означає, що для її розміщення будуть використовувати вже наявну в Білорусі інфраструктуру, про яку домовилися ще рік тому.

Водночас у МЗС Литви наполягають на нових санкціях у відповідь на наміри Росії. Вільнюс сприймає заяву Москви як чергову спробу двох "непередбачуваних диктаторських режимів погрожувати своїм сусідам".

"Литва обговорить зі своїми євроатлантичними партнерами, як відповісти на ці мілітаристські плани російського та білоруського режимів. У рамках відповіді Литва вимагатиме введення нових санкцій", – йдеться у заяві відомства.

Франція просить про скасування угоди

Франція засуджує намір президента Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

У МЗС країни закликали Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і переглянути угоду з Білоруссю.

У повідомленні відомства йдеться, що після порушення Росією Договору про ракети середньої й меншої дальності та після оголошення про припинення участі Росії в Договорі про скорочення арсеналів стратегічних ядерних озброєнь ця угода є подальшою ерозією міжнародної архітектури контролю над озброєннями та стратегічної стабільності в Європі.

США не бачать готовності Путіна до застосування ядерної зброї

У Пентагоні заявили, що наразі немає причин для зміни готовності ядерних сил США. Крім того, американські військові поки що не бачать ознак готовності Росії до застосування ядерної зброї.

Ми бачили повідомлення про заяву Росії і продовжуватимемо стежити за ситуацією. Ми не побачили ні причин для зміни готовності наших ядерних сил, ні ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, – зауважили в Міноборони США.

У Пентагоні також підкреслили, що США, як і раніше, віддані колективній обороні альянсу НАТО.

Переміщення зброї створює загрозу для ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розглядає переміщення російської ядерної зброї у Білорусі як загрозу європейській безпеці.

Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці,

– йдеться у повідомленні.

Боррель додав, що Білорусь все ще може зупинити це. Водночас він наголосив, що в будь-якому разі ЄС готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.

Ядерна зброя не зміцнить суверенітет Білорусі

Посол України в Білорусі Ігор Кізім заявив, що рішення Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі очевидно не сприятиме зміцненню регіональної безпеки та збереженню суверенітету Білорусі.

Крім того, це прямо суперечить положенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ба більше, це порушення як з боку Росії, так і з боку Білорусі.

Але, мабуть, у цьому контексті варто згадати і про наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Зрозуміло, навіщо це зараз кремлівському режиму, але навіщо це потрібно білорусам?

– зауважив посол.

Кізім прогнозує, що білоруські пролукашенківські експерти та аналітики, а також офіційні особи тепер будуть переконувати білоруське суспільство, що ядерна зброя сприятиме миру та злагоді.

Україна вимагає скликати Радбез ООН

У зв'язку із заявою президента Росії Володимира Путіна про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі Україна вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН.

Росія вчергове підтверджує свою хронічну нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобом стримування та попередження війни, а не інструментом погроз та залякування. Світ має об'єднатися проти того, хто ставить під загрозу майбутнє людської цивілізації,

– йдеться у заяві МЗС України.

Відтак, Київ очікує "ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля" від постійних членів Радбезу ООН: Франції, Великобританії, США та Китаю.

Крім того, МЗС України закликає держави G7 та Євросоюзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі у разі згоди на розміщення на її території тактичної ядерної зброї від Росії.

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