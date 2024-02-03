Росія розпочала гібридну війну, – глава МЗС Фінляндії висловилася про закриття кордонів

Росія не має право вирішувати, хто перетинатиме кордон Фінляндії та в'їжджати на території країн ЄС та НАТО. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, коментуючи закриття прикордонних переходів з Росією, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

За словами очільниці МЗС Фінляндії, влітку минулого року Росія змінила політику прикордонного контролю. Еліна Валтонен каже, що росіяни пропускають через кордон людей без дійсних документів.

Дивіться також Знову взявся за старе: що означають заяви Путіна про демілітаризовану зону

У Фінляндії пояснили, чому закрили східний кордон

Це гібридна війна. Ми не можемо дозволити, щоб третя країна, особливо така, як Росія, яка заявила про свою ворожість до нас, вирішувала від нашого імені, кому в'їжджати до Фінляндії, а кому до Європейського Союзу, Шенгенської зони чи НАТО. Тому ми повинні були реагувати дуже швидко,

– пояснила Валтонен.

Через це Фінляндія закрила східний кордон з Росією і шукає шляхи дозволу на в'їзд для людей, які мають право на пошук притулку у Європі. Фінська міністерка додала, що після незаконного вторгнення Росії в Україну фіни зрозуміли, що Москва є "непередбачуваною і агресивною".

Дивіться також Проти всієї російської ідеології: у Фінляндії відбувся мітинг за закриття кордону з Росією

Фінляндія обирає президента