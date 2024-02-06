Росія стягує багато військ на фронт: Business Insider про те, чи зможуть забезпечити зброєю всіх

Військові експерти вважають, що Росія не виробляє вдосталь зброї, аби забезпечити нею ймовірне збільшення своєї армії. Мовиться про тих, кого наразі призивають для війни в Україні.

За даними аналітиків, розрив між кількістю мобілізованих росіян і кількість озброєння для них міг би мати істотне значення для результатів війни.

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Росіянам не вистачає зброї

Інститут вивчення війни (ISW) в одному зі своїх звітів навів заяву українського військового оглядача Костянтина Машовця. У ній вказано, що і стратегічні, і оперативні резерви Росії станом на зараз не готові до бойових дій.

Така "недостача" спостерігається попри поширену серед командування ворога думку, що буцімто вони "бездонні бочки".

У той час як Росія може виробляти близько 250 – 300 "нових і ретельно модернізованих" танків щороку – достатньо, щоб покрити втрати на полі бою, – вона не може виробити достатньо матеріалів, щоб спорядити значний резерв персоналу в разі кризи,

– сказав Машовець.

Зокрема, у грудні 2023 року держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс заявив, що Росія може "виробляти й ремонтувати" приблизно від 100 до 150 танків на місяць. Міноборони Великої Британії озвучило аналогічну оцінку в січні.

Водночас в ISW вважають, що російський військово-промисловий комплекс, швидше за все, не зможе витримати більшу мобілізацію до війська.

За словами Машовця, у резервних частинах ворога налічується близько 60 – 62 тисячі бійців, але озброєнням і технікою оснащена лише третина з них.

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