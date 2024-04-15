Ситуація пекельна: чому Часів Яр такий важливий для Росії
На Бахмутському напрямку Росія продовжує активні бойові дії. Основною метою ворога є захоплення Часового Яру. Місто розташоване на висоті, що може бути вигідним для майбутніх наступальних дій країни-агресорки.
Про це розповів 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що з Часового Яру можна формувати зручний плацдарм для подальшого просування ворожої армії. Зокрема, у бік Слов'янсько-Краматорської міської агломерації.
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"Ситуація там пекельна, ворог має технічну та людську перевагу. Намагається просунутись вперед для того, щоб повністю взяти під контроль панівні висоти, які розташовані в районі Часового Яру", – сказав Селезньов.
В України брак ресурсів
Зараз у Росії значна технічна перевага, що дозволяє вести активні наступальні дії. Військовий експерт зауважив, що попри те, що наші воїни мужньо ведуть оборонні бої, все ж важко говорити про те, що ситуація найближчим часом може бути повністю під контролем українських військ. Ключовою потребою в України зараз є ресурси, а саме бракує систем протиповітряної оборони тактичного рівня.
Ресурс є визначальним чинником. Я впевнений, що Головнокомандувач Збройних Сил України це розуміє, тому певні дії для стабілізації ситуації, зокрема і на дипломатичному рівні, відбуваються,
– розповів Владислав Селезньов.
Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті
Владислав Селезньов вважає, що не всі дипломатичні зв'язки є публічними. Головне, щоб Україна отримала необхідні ресурси, бо "голіруч воювати з ворожими танками та літаками неможливо".
Яка тактика ворога
За допомогою піхотних штурмів ворог може просуватися вперед, бо для Росії втрати особового складу не є проблемою. Російській армії важливо реалізувати накази керівників.
Ворог орієнтується на власні ресурсні можливості й на можливості спротиву українського війська. Якщо нам (Україні – 24 Канал) тих ресурсів буде критично бракувати, то ми будемо чути недобрі звістки з лінії фронту,
– наголосив Селезньов.
Наступ Росії на Часів Яр: яка ситуація
- Російські війська продовжують наступ у напрямку Часового Яру. Головнокомандувач Олександр Сирський раніше визнав складність ситуації на Сході. Міністр оборони Рустем Умєров 14 квітня прибув на цю ділянку фронту.
- Російські війська продовжують намагатися прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута та захопити Часів Яр, використовуючи всі доступні ресурси. Заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Олесь Маляревич зазначив, що ворог наразі максимально мобілізує свій потенціал.
- Воєнне керівництво Росії має завдання для своїх військ – захопити Часів Яр до 9 травня. Головний командир ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські військові відбивають напади, використовуючи FPV-камікадзе та артилерію.