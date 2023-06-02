Росія шукає привід застосувати ядерну зброю: що може вплинути на вирішальний крок

Росія чимало разів сипала ядерними погрозами, демонструючи таким чином свою умовну силу, яку не може проявити на полі бою. Ворог прощупує аудиторію на випадок загрози території, що підпадатиме під ядерну доктрину.

Це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він відзначив, що поки не була застосована ядерна зброя, оскільки не перейдені умовні "червоні лінії". Навіть події у Брянській області не розглядалися як загроза територіальній цілісності.

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Межа застосування ядерки

Росія не може досягнути тих цілей, які ставила перед собою на початку повномасштабного вторгнення. 15 місяців війни і майбутній контрнаступ ще більше відкинуть її від цього, зазначив Вігірінський. Утім, програти репутаційно країна-агресорка теж не може.

"І ось ця межа із застосуванням ядерної зброї, як демонстрації сили, коли всі мають прийти і сказати: давайте закінчуйте, бо переросте в неконтрольовану війну. Це момент, коли сторони не хочуть цього допустити, а Росія готова, бо програє. Утім, це лише моє припущення", – сказав політолог.

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Також Андрій Вігірінський додав, що привід має бути вагомий, щоб збурилося суспільство і кремлівські очільники могли для них виправдати ймовірну ядерну атаку і також виправдатися перед іншими країнами. Мовляв, "не залишили вибору".

Це не про дрон, який долетить до Кремля і пошкодить покрівлю. Коли західні партнери передають зброю, вони наголошують на її невикористанні в Росії, бо це може стати фінальним аргументом для неї у розв'язанні війни,

– також припустив політолог.

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