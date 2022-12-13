Росія сподівається відновити спроможності для великого наступу: Кулеба попередив про терміни
Джерело:Укрінформ
Росія ніяк не хоче заспокоїтися та вивести свої війська з України, щоб зупинити неспровоковану війну, яку до того ж вона програє. Ба більше, вона хоче відновити спроможності для великого наступу уже цієї зими.
Так, нову хвилю атаки вона хоче здійснити уже до кінця січня-лютого. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ.
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Є ознаки підготовки до наступу
За словами міністра, це саме те, чого наразі Росія намагається досягнути. Однак Україна робить та робитиме все можливе, щоб цьому завадити.
Я думаю, що спроможності Росії проводити великий наступ можуть відновитися до кінця січня-лютого,
– сказав Дмитро Кулеба.
Зазначимо, що це лише припущення, що й підкреслив Дмитро Кулеба. Однак є ознаки, що росіяни все ще сподіваються пробитися та просунутися глибше в Україну. Серед них:
- мобілізація та оголошений призов у Росії,
- тренування нових призовників,
- рух важкої зброї по країні-агресорці.
Рух окупантів у Білорусі
Зазначимо також, що наразі спостерігається активізація ворожих сил й на території північного сусіда. Так, там за наказом Лукашенка почали раптову перевірку боєготовності військ. При цьому заходи, за словами міноборони країни, матимуть комплексний характер та включатимуть:
- пересування військової техніки та особового складу у призначені райони,
- їхнє інженерне обладнання,
- організацію охорони та оборони,
- наведення мостових переправ через річки Неман та Березина,
- тимчасове обмеження руху громадян окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.
Однак зазначимо, що ані річка Неман, ані Березина не знаходяться поблизу кордону з Україною. Ба більше, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підкреслив, що кількість ворожих підрозділів та характер дій окупантів на території Білорусі залишаються незмінними. Тому наразі немає причин говорити про пряму загрозу вторгнення з цієї держави.