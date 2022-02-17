Росія стверджує, що війська від кордонів мають відвести за 4 тижні

Російські війська начебто можуть повністю відвести від українських кордонів протягом 3 – 4 тижнів. Раніше Москва заявила, що навчання закінчилось, тому сили повернуться на свої місця.

Війська відведуть. Про це заявив посол Росії в Ірландії Юрій Філатов в ефірі телеканалу RTE.

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Я можу сказати, що, можливо, протягом трьох – чотирьох тижнів конфігурація сил у західному регіоні Росії повернеться до свого нормального стандартного положення,

– переконує Філатов.

Він додав, що Росія проводить планові навчання з білоруськими військовими, які закінчаться до 20 лютого. Дипломат запевняє, що й ці сили відведуть. За його словами, всі зможуть переконатись в цьому наступного тижня.

Чи справді Росія відводить війська

Зранку 15 лютого Росія заявила, що завершила низку навчань. Відтак держава-агресор запевнила, що частина військ повернеться на місця постійної дислокації.

У США та НАТО не побачили ознак деескалації. Президент США Джо Байден заявив у зверненні, що біля України досі перебувають 150 тисяч ворожих військ. У Білому домі заявили, що Росія збрехала про відведення військ. Кажуть, що у регіоні навпаки помітили збільшення кількості військових.

Згодом Росія показала відео, на якому нібито справді забирає танки з-під кордонів України. Однак президент Володимир Зеленський теж вважає, що радіти поки зарано. Він наголосив: хоч ситуація перебуває під контролем, вагомих змін не видно.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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