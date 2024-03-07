Росія створила найбільшу шпигунську мережу з часів холодної війни: FT вказало нові методи Кремля

Російська шпигунська мережа така ж активна, чи навіть активніша, ніж за часів холодної війни. Журналісти кажуть, що щотижня спливає чергова таємна операція.

Це, за даними видання, показує, як далеко російські спецслужби проникли в Європу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Іноземні журналісти розповіли про російську шпигунську мережу, посилаючись на коментарі західних чиновників та офіцерів.

Дивіться також Майдан-3, ІПСО 1917 року та легітимність Зеленського: як Росія розхитуватиме Україну у 2024

Що відомо про російську шпигунську мережу

Гра в кішки-мишки повернулася… Російська діяльність така ж або навіть вища, ніж під час холодної війни… Російська розвідка – це величезна машина, і вона знову робить те, що робила завжди,

– заявили співробітники західної розвідки.

Вони переконані, що "злиті" та опубліковані російськими пропагандистами розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus та Кримський міст – це тільки один з останніх прикладів.

Видання також написало про, те що:

27 лютого 2024 року пред'явили звинувачення шостому болгарину 38-річному Тихомиру Іванчеву за участі в імовірній російській шпигунській мережі у Британії;

в Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України;

Франція викрила пропагандистську мережу, яка складається зі 193 сайтів, призначених для поширення дезінформації напередодні європейських виборів 2024 року.

Якою була мережа Кремля на початку вторгнення

Співробітники розвідки й аналітики написали, що активізація російських розвідувальних операцій свідчить про нову впевненість російських шпигунів після принизливих невдач на початку 2022 року. Видання написало, що:

спочатку західні агентства оприлюднили плани Кремля щодо вторгнення в Україну;

щойно російські танки посунули на Київ, то європейські країни почали висилати дипломатів;

Європа видворила 600 дипломатів, з яких 400, вважається, були шпигунами;

окрім того, виявили декілька так званих "нелегалів" – російських агентів, які не мали дипломатичного прикриття.

Коли російське наземне вторгнення застопорилося, Путін посадив під домашній арешт вищих керівників ФСБ, адже вони грубо недооцінили український опір. З того часу ворожі спецслужби (військова розвідка ГРУ, Федеральна служба безпеки ФСБ і служба зовнішньої розвідки) перегрупувалися і модернізувались.

Пріоритети залишаються такими ж, як і до війни: викрасти західні секрети, поглибити розбіжності всередині НАТО і підірвати підтримку України. Проте методи стали більш винахідливими, щоб компенсувати зруйновані шпигунські мережі в Європі та обійти обмеження для росіян, які працюють на континенті,

– написали журналісти.

Як Кремль змінив шпигунську мережу

Видання пояснило, що одна з найбільших змін, яку почала використовувати Росія – це непрямі розвідники. Зокрема, іноземців, залучених з політики, бізнесу чи організованої злочинності.

Аналітики розвідки та 9 офіційних осіб сказали виданню, що для російських шпигунів проведення операцій на відстані з допомогою віддалених та щойно завербованих осіб має, як переваги, так і недоліки.

Російська розвідка почала вербувати так званих "чистих кадрів", які не мають військового досвіду. Їхнє завдання – непомітно проникати в цільові країни та встановлювати особисті контакти. Росія багато віддалено ними керує, проте сприймає цей спосіб як ненадійний.

Зараз мета полягає в тому, щоб розробити легітимні прикриття, або легенди, для того, щоб агенти могли потрапляти в цільові країни,

– пише видання.

Журналісти зазначили, що стара модель "легальних" російських шпигунів, що діють за межами посольств, є дієвою для Росії в традиційно нейтральних країнах. Зокрема, в Австрії та Швейцарії.

Окрім того, російські шпигуни за межами ЄС зміцнили свої бази. Зокрема, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати на Близькому Сході стали важливими перевалочними пунктами для російських розвідувальних операцій в Європі.

Новий підхід Росії описала у своєму нещодавньому річному звіті внутрішня розвідувальна служба Норвегії.

Ми очікуємо, що Росія намагатиметься компенсувати втрату розвідників, зокрема, засилаючи більше запрошених агентів,

– зауважили розвідники.

За даними іноземних журналістів, висилка російських дипломатів, ймовірно, ускладнила роботу контррозвідки. Адже західні агентства раніше знали, хто був шпигуном, і могли відстежувати, з ким вони зустрічалися, і потенційно завербувати їх.

"Після вторгнення в Україну західні спецслужби також посилили співпрацю, створивши мережу баз даних і зв'язків, щоб ловити російських агентів", – запевнило видання.

Вони стверджують, що, попри це, іноді російські розвідувальники досягають разючих успіхів. Так було під час кібератаки SolarWinds у 2021 році, яка зламала Пентагон, або тепер – під час витоку інформації з Німеччини.

Дивіться також Кому вигідний скандал з прослушкою німецьких офіцерів: усі версії та чи допоможе це Україні