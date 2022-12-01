"Не домовилися із США": чому Росія створила фейк, що Польща хоче анексувати частину України

Від директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєя Наришкіна пролунав меседж, що Польща планує анексувати Львівську, Івано-Франківську і частину Тернопільської області. Раніше повідомлялось, що Наришкін нібито вів перемовини з директором ЦРУ Вільямом Бернсом у Туреччині.

Судячи з інформації, яку озвучив Наришкін, схоже на те, що ЦРУ та розвідка Росії не домовились про припинення війни у тому форматі, який був би прийнятним для України та всього західного цивілізаційного світу. Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Клочок.

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Пропаганда Росії

На його думку, Росія продовжує свою політику у частині пропаганди та переконання, що вона діє правильно. Росіяни говорять, що анексували, в їхньому розумінні, Крим та частину областей на Сході. І так само хоче вчинити Польща – член ЄС та НАТО. То чому Польща може так діяти, а Росія – ні?

"Кремль просуває ще один тезис: Україна не може бути країною як такою, тобто вона приречена. Це, мовляв, доконаний факт", – зауважив політолог.

США і Росія ймовірно не досягли домовленостей

Клочок звернув увагу на ще один момент: скоріше за все США і Росія не досягли домовленостей у Туреччині в частині того, як може бути припинена війна.

"Мені не дуже імпонує те, що десь поза Україною це питання намагаються вирішити. Ми не можемо говорити з Росією, тому що вона виставляє неприйнятні умови. Але якщо такий діалог триває, це нормально. Це означає, що Росія не те, що на межі капітуляції, на межі виснаження", – наголосив експерт.

Росія показала свою дурість

Він зазначив, що попри те, що країна-агресорка продовжує виготовляти якесь озброєння, загалом вона не спроможна вести взагалі війну проти України й подібні заяви представників влади лише підкреслюють це.

Хоча ця тема дуже чутлива для українців, тих, хто не сприймає її серйозно набагато більше, ніж тих, хто дослухається. Росія для абсолютної більшості України та для всього світу вчергове показала свою дурість,

– резюмував Валерій Клочок.

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