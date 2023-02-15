Росія стягує літаки та вертольоти до кордону України: військовий аналітик оцінив загрозу

Західна розвідка повідомляє, що Росія, напевно готуючись до майбутнього наступу, накопичує літаки і гелікоптери на кордоні з Україною. За допомогою авіації країна-агресорка хоче підтримати свій наземний наступ.

Росія має доволі велику кількість літаків – понад 2 тисячі. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він зазначив, що росіяни зосередили близько 400 літаків і 300 гелікоптерів біля кордону з Україною.

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За його словами, поки що активних дій ці літаки і гелікоптери не вчиняли у наступу по суходолу.

Цілком ймовірно, що вони спробують атакувати з повітря. Але ми, на жаль, ще не встигнемо поставити на озброєння винищувачі F-16 чи інші. Тому доведеться боротися з цими літаками нашими засобами протиповітряної оборони і тими літаками, які в нас є,

– наголосив майор Нацгвардії.

Він зауважив, що Україна на сьогодні має приблизно у 10 разів менше літаків, ніж в Росії. Тому, якщо вони почнуть атакувати з повітря, як підтримка наступу по суходолу, це може принести певну користь.

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Ми отримали дуже багато засобів ППО

"Але ми отримали дуже багато засобів ППО. Нещодавно від Литви старенький L70. Вони можуть нищити щонайменше штурмову авіацію", – підкреслив Гетьман.

Він зауважив, якби ми мали потужні літаки, тоді отримали перевагу в повітрі. А поки що маємо знищувати російську авіацію, і ми це доволі вправно робимо.

"Якщо вони полізуть у великій кількості, сподіваюсь, що наше ППО дасть відсіч. Багато разів воно демонструвало, що ми вміємо працювати з тими комплексами, які у нас були і які нам поставили союзники. Думаю, що нічого суттєво не зміниться. Але це ще одне навантаження, яке вони нам зроблять", – наголосив Олексій Гетьман

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