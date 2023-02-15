Росія стягує літаки та вертольоти до кордону України: військовий аналітик оцінив загрозу
Західна розвідка повідомляє, що Росія, напевно готуючись до майбутнього наступу, накопичує літаки і гелікоптери на кордоні з Україною. За допомогою авіації країна-агресорка хоче підтримати свій наземний наступ.
Росія має доволі велику кількість літаків – понад 2 тисячі. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він зазначив, що росіяни зосередили близько 400 літаків і 300 гелікоптерів біля кордону з Україною.
Дивіться також Росія випускає кулі з відбивачами: у Повітряних силах розповіли, чи це несе загрозу
За його словами, поки що активних дій ці літаки і гелікоптери не вчиняли у наступу по суходолу.
Цілком ймовірно, що вони спробують атакувати з повітря. Але ми, на жаль, ще не встигнемо поставити на озброєння винищувачі F-16 чи інші. Тому доведеться боротися з цими літаками нашими засобами протиповітряної оборони і тими літаками, які в нас є,
– наголосив майор Нацгвардії.
Він зауважив, що Україна на сьогодні має приблизно у 10 разів менше літаків, ніж в Росії. Тому, якщо вони почнуть атакувати з повітря, як підтримка наступу по суходолу, це може принести певну користь.
Чи зможе Україна нейтралізувати російську авіацію: дивіться відео
"Але ми отримали дуже багато засобів ППО. Нещодавно від Литви старенький L70. Вони можуть нищити щонайменше штурмову авіацію", – підкреслив Гетьман.
Він зауважив, якби ми мали потужні літаки, тоді отримали перевагу в повітрі. А поки що маємо знищувати російську авіацію, і ми це доволі вправно робимо.
"Якщо вони полізуть у великій кількості, сподіваюсь, що наше ППО дасть відсіч. Багато разів воно демонструвало, що ми вміємо працювати з тими комплексами, які у нас були і які нам поставили союзники. Думаю, що нічого суттєво не зміниться. Але це ще одне навантаження, яке вони нам зроблять", – наголосив Олексій Гетьман
Авіація Росії: що відомо
- У Росії помічена дивна активність російської спеціальної авіації так званого "судного дня". Вона знаходиться у прямому підпорядкуванні апарату міноборони Росії. Так, у небі країни-агресорки зауважили одразу два повітряні командні пункти Ту-214ПУ-СБУС та три інші урядові літаки міноборони Росії. Однак варто зауважити, що цей показовий політ, вочевидь, був лише демонстрацією на тлі засідання у форматі "Рамштайн".
- В Україні часто лунає повітряна тривога, оскільки на території Білорусі злітає Міг-31. Однак у такий спосіб ворог намагається ввести в оману українців. Речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат вважає, що це все – військова гра.
- Росіяни не шкодують грошей на війну в Україні, залишаючи більшість своїх громадян далі жити в бідноті. Зокрема, собівартість тільки одного вертольота Ка-52 у 2021 році становила 1,177 мільярда. Причому продавали його міноборони Росії тільки за 958 мільйонів рублів. Тобто у росіян ще й значні збитки від виробництва цієї техніки.