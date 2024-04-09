Росія робила так у Сирії: для чого окупанти тероризують Харків
Росія завдає важких ударів різними засобами по прифронтових територіях, зокрема, Харкову. У ворога є можливості і відповідна тактика.
Про неї у розмові з 24 Каналом розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Він пояснив, який план має країна-окупантка.
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Чому Росія б'є по Харкову
Росія хоче створити нестерпні умови життя для мешканців прифронтових областей, вважає Шарп. Тому продовжує систематичні удари.
Таку стратегію Росія широко використовувала у Сирії. Інколи використовувала в Україні,
– зауважив він.
Ворог намагається завдати серйозного економічного і морального збитку. Наприклад, якщо населення почне евакуюватися у більш безпечні регіони, це створить величезне навантаження на країну.
"Там, де припиняється життя, припиняє працювати ВПК та інші підприємтсва. Відповідно ліквідовуються бізнеси і збільшуються витрати. Тобто це прямий збиток", – пояснив військовий оглядач.
Крім цього Росія може спиратися на наратив "помсти", аби змусити задуматися "чи треба бити по Бєлгороду", наприклад.
"Але я не знаю, чи є у них такий план. Вони говорять про помсту. Росія використовувала тактику морального тиску, аби подавити супротив", – додав Шарп.
Що відбувається у Харкові: останні новини
- Вдень 9 квітня у Харкові вчергове пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про два прильоти по центру міста. Попередньо Росія застосувала КАБи.
- Видання The Economist зазначало, що Росія хоче перетворити Харків на "сіру зону". Відповідно місто фактично стирають.
- Ба більше – деякі експерти зазначають, що Путін хоче створити так звану "санітарну зону", про яку говорив раніше. Таким чином Росія почала застосовувати тактику "випаленої землі".