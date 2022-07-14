У Чорному морі росіяни тримають напоготові 32 крилаті ракети типу "Калібр"
14 липня 2022 , 14:34Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Південь"
В Україні зберігається загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря. Там росіяни тримають напоготові ракети типу "Калібр".
росія тримає смертоносні ракети на 5 кораблях
В оперативному компандуванні "Південь" 14 липня повідомили, що ворог у Чорному морі продовжує тримати напоготові 32 крилаті ракети типу "Калібр".
До слова Внаслідок удару по Вінниці зруйновано медичний центр і Будинок побуту "Ювілейний"
Повідомляється, що росіяни тримають смертоносні ракети на трьох надводних та двох підводних кораблях. Окрім того, в Чорному морі присутні два великі десантні кораблі.
В ОК "Південь" додали, що загроза ракетних ударів з моря, повітря і суходолу залишається високою.
Окупанти атакували Вінницю з Чорного моря
- Близько 10:40 у Вінниці підтвердили ракетний удар з боку російських військових. У Нацполіції повідомили, що було зафіксовано удар трьома ворожими ракетами по Вінниці.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили на Вінниччину 7 крилатих ракет "Калібр". росія запустила ракети "Калібр" із підводного човна в Чорному морі.
- Глава Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов інформував, що Сили протиповітряної оборони збили 4 ракети над областю.
- Станом на 14:00 відомо, що загинуло 14 осіб. Ще близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно пів сотні з них у важкому стані. Українські рятувальники повідомили, що жертвою атаки росії стала маленька дитина. Згодом уточнили, що внаслідок атаки росіян померли 3 дітей.
- На місці ракетного удару ворога виникла пожежа, яка перекинулася на автостоянку. Унаслідок цього загорілися близько пів сотні автомобілів. Близько 13:50 з'явилася інформація, що пожежу біля "Ювілейного" вже ліквідували.
- Ворожий ракетний удар засудив президент Володимир Зеленський. Він назвав дії росії – черговим терористичним актом. Також на обстріл ворога відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак, який наголосив на необхідності визнання росії країною-спонсором тероризму.
- У МЗС України заявили, що кожен російський військовий злочинець постане перед судом за кожну краплю української крові.
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