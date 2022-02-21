Росія цинічно заявила, що в Україні "більший потенціал для створення ядерної зброї", ніж в Ірану

У Росії заявили, мовляв, Україна має усі можливості для створення ядерної зброї. Кремль бачить небезпеку в заявах Володимира Зеленського.

Про це сказав глава міноборони Росії Сергій Шойгу. Він трактує заяву президента Володимира Зеленського у Мюнхені як "намір України створювати ядерну зброю".

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Хотів би звернути увагу на заяву Зеленського про те, що вони припускають і хотіли б повернути статус ядерної країни. Це вкрай небезпечно,

– сказав Шойгу.

За його словами, в часи СРСР в Україні нібито було обладнання, технології та фахівці для цього. Шойгу стверджує, що нібито й зараз ці можливості більші, ніж в Ірану чи навіть Північної Кореї.

Що говорив Зеленський у Мюнхені

Президент України в межах Мюнхенської конференції заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН. Зеленський заявляв, якщо цього не станеться, можна вважати, що Будапештський меморандум анульовано.

"За відмову від ядерного потенціалу ми отримали гарантію безпеки. Тої зброї у нас немає, безпеки у нас немає", – наголошував президент.

Будапештський меморандум уклали 5 грудня 1994 року Україна, Росія, Велика Британія та США. Україні обіцяли гарантії безпеки через набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Зауважимо, президент США Джо Байден не думає, що Путін навіть віддалено розглядає можливість використання ядерної зброї. За словами Байдена, глава Кремля зосереджений на тому, щоб переконати світ, що він може змінити динаміку в Європі.

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