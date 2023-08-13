Дуже важко було на це дивитися, – на Херсонщині оголосили день жалоби й розповіли про загиблих

В Херсонської ОВА прокоментували скоєно Росією вбивство подружжя та двох дітей. Також там розкрили подробиці про ще 3 жертв російської атаки на область.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін прокоментував атаку Росії на Херсонщину. Він створив допис у соцмережах.

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Що сказав Прокудін

Голова Херсонської ОВА оголосив понеділок, 14 серпня, днем жалоби за вбитими Росією жителями області. За його словами, 7 людей загинуло, ще 9 отримали поранення.

Сьогодні Херсонщина здригнулася від страшних звісток. Херсон, Велетенське, Золота Балка, Станіслав, Комишани, Широка Балка… Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему – 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія,

– написав він.

Прокудін також розповів про ще 3 жертв російської агресії. У Широкій Балці загарбники вбили 67-річного місцевого жителя. А в Станіславі внаслідок спричинених Росією обстрілів загинули 2 людини – пастор християнської церкви Тачишвілі Микола Миколайович та його односелець. Він додав, що віряни згадують про священника, як про добру та світлу людину. Голова Херсонської ОВА висловив щирі співчуття.

Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський теж прокоментував цю трагедію. Президент відреагував на російський терор під час свого традиційного звернення до українців.

Девʼята ранку – удар окупантів по селу Широка Балка. З артилерії. Пʼятеро загиблих.

Серед них немовля – дівчинка, їй було 23 дні. Її брата – йому було лише 12 років – встигли доправити в лікарню. На жаль, не змогли врятувати. Він помер від отриманих важких поранень,

– сказав голова держави.

Він додав, що також загинула мати дітей, яку звали Олеся. Їй було лише 39 років. Український лідер висловив найщиріші співчуття.

Що сказав Толоконніков

Редакція 24 Каналу теж співчуває всім рідним, друзям та знайомим жертв російської агресії на Херсонщині.

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в етері телемарафону поділився подробицями російської атаки. Спочатку окупанти зранку обстріляли Велетенське. В результаті сталася пожежа у приватному будинку. Його господар отримав опіки 70% тіла. Згодом росіяни атакували Станіслав та вбили там двох чоловіків. Після цього вони обстріляли магазин в Комишанах, внаслідок чого люди отримали поранення.

Потім ми отримали повідомлення з Широкої Балки про те, що одразу загинуло четверо – мати, батько, немовля, ще один чоловік, який також знаходився на подвір’ї. І вже потім хлопчик Артем (загинув – 24 Канал), якого доправили до лікарні, на жаль, дуже важкі поранення щелепи, тулубу, рук, ніг. Дуже важко було на це дивитися,

– сказав Толоконніков.

Представник ОВА повідомив, що після цього росіяни вдарили по багатоповерхівці у Херсоні. В той момент у будівлі перебували три бабусі. Одна літня жінка втратила ногу, а інша – стопу. Третя постраждала особа зламала ногу. Окрім цього держава-терорист завдала удару по Білозерці. Внаслідок атаки країни-агресорки 31-річна жінка та чоловік отримали поранення. Постраждалим надається медична допомога.

Росіяни обстріляли чимало населених пунктів Херсонщини 13 серпня