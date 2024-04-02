Росія вдарила по Дніпру ракетою: є постраждалі
Джерело:Дніпропетровська ОВА
У вівторок 2 квітня Росія знову атакувала Дніпро ракетою. На жаль, внаслідок ворожого удару є постраждалі. В ОВА розповіли інформацію, яка відома на цей момент.
Близько 16:42 під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Ворог випустив по місту керовану авіаційну ракету.
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Внаслідок обстрілу є поранені
О 17:00 у Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок ракетної атаки на Дніпро є поранені. За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, однак інформацію ще варто уточнити.
Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо,
– мовиться в повідомленні.
Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 17:13.
Згодом в ОВА повідомили, що пошкоджений один із закладів освіти. На щастя, під час атаки всі діти були в укритті й ніхто не постраждав.
ОВА звернулась до жителів Дніпра
Кореспондент 24 Каналу повідомив, що після вибуху в місті блимало світло і виникли перебої з інтернетом. Принагідно в ОВА закликали не фотографувати та не публікувати наслідки обстрілу.
Не допомагайте ворогу. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу,
– наголосили в ОВА.
Нагадаємо, що у ніч на 2 квітня росіяни також атакували місто "Шахедами". Внаслідок цього в місті спалахнули 2 пожежі.
Наслідки нічної атаки "Шахедами" по Дніпру
- Вночі 2 квітня росіяни атакували Дніпропетровську область "Шахедами". Сили ППО знищили над областю 9 "Шахедів".
- Через падіння уламків в обласному центрі виникли дві пожежі, які оперативно загасили.
- Також у місті пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. На щастя, ніхто не постраждав.