Удар С-300 по Золочеву на Харківщині: знищено гуртожиток і пункт екстреної допомоги

Росія постійно криє вогнем прифронтові області. Зокрема, цього разу під ударом знову опинилась Харківщина.

Росіяни приблизно о 16:20 здійснили ракетний удар ракетами по Золочеву, що у Харківської області. Вони використали ракети С-300.

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Є руйнування

Відомо, що внаслідок удару знищено приміщення гуртожитку та приміщення пункту екстреної медичної допомоги. Крім цього, пошкоджено приміщення Золочівської лікарні.

Росіяни знищили 2 автомобілі бригади швидкої та ще 2 частково пошкодили.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

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