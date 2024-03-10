Нічна тривога на Київщині була двічі: в ОВА роповіли про наслідки атаки "Шахедами"
Джерело:Руслан Кравченко
У ніч на 10 березня російські окупанти запускали по території України ударні дрони-камікадзе. У Київській області повітряну тривогу оголошували двічі, вона тривала понад три години.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні.
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В одному з населених пунктів у приватному будинку вибуховою хвилею були пошкоджені вікна на другому поверсі. Оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків нічної атаки ворога.
Звертаюсь до кожного жителя області – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Під час небезпеки перебувайте в укриттях,
– наголосив Кравченко.
Атака на Україну 10 березня: головне
- Вночі російські загарбники атакували Україну "Шахедами" й ракетами. Українська протиповітряна оборона потужно відпрацювала. Майже всі дрони-камікадзе вдалося збити. Однак, на жаль, не минулося без ворожих влучань.
- Росіяни запустили кілька груп "Шахедів". Вибухи лунали у Миколаївській та Одеській областях. По ворожих дронах працювали оборонці неба. Згодом росіяни запустили ракети на Харківську область. Уже через кілька хвилин там пролунали вибухи. Далі були повторні вибухи на Одещині. Через деякий час – знову. Також було гучно у Вінницькій та Хмельницькій областях. Вночі ворог атакував 10 областей нашої держави.
- Вночі проти 10 березня окупанти запустили по нашій державі 39 дронів-камікадзе. У Повітряних силах повідомили про знищення 35 повітряних цілей.
- Підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів. "Шахеди" заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам протиповітряної оборони.