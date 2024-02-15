Велике диво, що немає жертв, – Садовий розповів деталі атаки Росії на Львів

Зранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами. Зокрема, били по Львову. Є влучання в об'єкт інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.

Внаслідок атаки є поранені, які отримали допомогу на місці. Про це 24 Каналу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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"Маємо влучання в об'єкт інфраструктури. Ця біда, яку сьогодні завдали – це результат ударної хвилі. Це велике диво, що немає людських жертв. Є поранені. Люди отримали пошкодження, але отримали допомогу на місці", – розповів він.

Перекриття вулиць у Львові

Є інформація, що у Львові перекрили рух певними вулицями. Андрій Садовий зазначив, що тривають оперативно-слідчі дії, тому перекриття є, але не критичні.

Звичайно, тривають оперативно-слідчі дії. Є певні перекриття. Вони не є критичними. Взагалі "закоркованість" відчувається у районі Стрийської, Наукової. Але це найменша біда, яка тільки може бути,

– сказав мер.

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