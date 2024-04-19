Росія атакувала Україну з авіації, вибухи лунали у кількох областях: хронологія 786 дня війни

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже третій рік. Держава-агресорка знову масовано вдарила по нашій території різними видами озброєнь.

На 786 день повномасштабної війни Росія вкотре атакувала Україну зі стратегічної авіації. Про наслідки обстрілу та інші події цього дня – читайте на 24 Каналі.

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