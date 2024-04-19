Росія атакувала Україну з авіації, вибухи лунали у кількох областях: хронологія 786 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже третій рік. Держава-агресорка знову масовано вдарила по нашій території різними видами озброєнь.
На 786 день повномасштабної війни Росія вкотре атакувала Україну зі стратегічної авіації. Про наслідки обстрілу та інші події цього дня – читайте на 24 Каналі.
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Вибух в місті пролунав орієнтовно о 5:17 19 квітня. Перші вибухи прогриміли у Дніпрі близько 5:09. За інформацією моніторингових каналів, окупанти могли атакувати, зокрема, балістикою. О 5:20 пролунала серія нових вибухів. Після цього голова ОВА Сергій Лисак підтвердив, що місто перебуває під ракетним обстрілом. Згодом повідомили про пуски ракет. По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали писали про зліт кількох бортів Ту-95.
Вибухи пролунали в Одесі
У Дніпрі пролунали вибухи
Попередження про зліт стратегічних бомбардувальників
Вибух в місті пролунав орієнтовно о 5:17 19 квітня.
Перші вибухи прогриміли у Дніпрі близько 5:09. За інформацією моніторингових каналів, окупанти могли атакувати, зокрема, балістикою.
О 5:20 пролунала серія нових вибухів. Після цього голова ОВА Сергій Лисак підтвердив, що місто перебуває під ракетним обстрілом.
Згодом повідомили про пуски ракет. По всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Моніторингові канали писали про зліт кількох бортів Ту-95.