Цілі підрозділи окупантів хочуть здатися ЗСУ в полон: Росія відключила зв'язок на Донеччині

В Генштабі повідомили, що окупанти відключили інтернет на території Донецької і Луганської областей.

На цих територіях працюють українські партизани, підпільники, і росіяни намагаються, зокрема, завадити їхній роботі. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Окупанти зрозуміють, що їм брешуть

Також він припустив, що це може бути пов'язано з тим, щоб російські військовослужбовці також не отримували інформацію.

В Росії знову з'явилась майже "залізна завіса". А на території цих областей вони можуть отримати правдиву інформацію. Після цього по іншому будуть дивитися на те, що відбувається довкола, і зрозуміють, що їм брешуть,

– повідомив майор ВСУ.

Він зауважив, що серед російських військовослужбовців є багато тих, хто не проти здатися нам в полон. І через інтернет вони можуть отримати необхідну для цього інформацію.

"Просто подзвонити на якусь "гарячу лінію" в СБУ вони не можуть, тому що ці лінії контролюються їхньою розвідкою. Тому ті солдати, які хочуть здатися, бояться це робити", – зазначив експерт.

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Хочуть прийти з "білим прапором"

За його словами, вони можуть знайти потрібні номери телефонів через наших партизан, щоб подзвонити з якихось "лівих" телефонів в наші військові частини і домовитись, як можна прийти з "білим прапором".

"Такі випадки неодноразові, адже там дуже багато людей бажають здатися – цілі підрозділи хочуть це робити. Саме тому окупанти відключили інтернет і, я думаю, що і мобільний зв'язок, для того, щоб завадити своїм військовим здатися в полон", – наголосив Олексій Гетьман.

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