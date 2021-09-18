Росія відкриває виборчі дільниці на Придністров'ї: влада Молдови проти

Росія хоче відкрити 27 дільниць у Придністров'ї для голосування у Держдуму. Втім, молдовська влада не давала на це дозволу.

Як відзначили дипломати, відкриття дільниць на неконтрольованої молдавською владою території не відповідає принципу територіальної цілісності Молдови. Відповідну офіційну заяву МЗС Молдови оприлюднили напередодні дня голосування.

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Порушення територіальної цілісності Молдови

У Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдови відзначили, що раніше посольство Росії звернулося до відомства з проханням організувати проведення виборів.

Тоді молдавська влада заявила, що немає ніяких перешкод для відкриття виборчих дільниць в населених пунктах, що перебувають під конституційною владою Молдови. Інша ж мова про непідконтрольне Придністров'я.

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції шкодує, що, незважаючи на послідовну позицію, висловлену молдавською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови…,

– йдеться у зверненні.

Щодо Придністров'я, то Росія захотіла відкрити там 27 виборчих дільниць. У перший день виборів – 17 вересня – запрацювали чотири з них.

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