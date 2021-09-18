Росія відкриває виборчі дільниці на Придністров'ї: влада Молдови проти
Джерело:Newsmaker
Росія хоче відкрити 27 дільниць у Придністров'ї для голосування у Держдуму. Втім, молдовська влада не давала на це дозволу.
Як відзначили дипломати, відкриття дільниць на неконтрольованої молдавською владою території не відповідає принципу територіальної цілісності Молдови. Відповідну офіційну заяву МЗС Молдови оприлюднили напередодні дня голосування.
Важливо "Собака гавкає, караван іде": окупанти у Криму відреагували на санкції РНБО
Порушення територіальної цілісності Молдови
У Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдови відзначили, що раніше посольство Росії звернулося до відомства з проханням організувати проведення виборів.
Тоді молдавська влада заявила, що немає ніяких перешкод для відкриття виборчих дільниць в населених пунктах, що перебувають під конституційною владою Молдови. Інша ж мова про непідконтрольне Придністров'я.
Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції шкодує, що, незважаючи на послідовну позицію, висловлену молдавською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови…,
– йдеться у зверненні.
Щодо Придністров'я, то Росія захотіла відкрити там 27 виборчих дільниць. У перший день виборів – 17 вересня – запрацювали чотири з них.Зверніть увагу! Україна рішуче висловлює протест виборам, які Росія проводить на окупованих українських територіях. На засіданні РНБО наклала санкції проти організаторів та учасників виборів на окупованих територіях.
Вибори у Держдуму Росії: що варто знати
- Вибори у Росії проходять 17 – 19 вересня. Основним днем голосування вважається 19 вересня, а 17 і 18 вересня – додатковими.
- Окрім офлайн-голосування окупанти практикують інтернетне волевиявлення. Онлайн, наприклад, проголосував Володимир Путін.
- Аби збільшити явку на виборах у Кремлі вже давно почали масову паспортизацію Донбасу. Відтак, дозволили людям з окупованих територій голосувати на своїх виборах. Лише за день окупанти вивезли з Донецька в Росію 6 автобусів із "виборцями".
- Станом на 15 годину 18 вересня явка на онлайн-голосуванні на виборах складає від 73% до 80%.