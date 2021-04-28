Росія відвела війська від кордону з Україною: як на це відреагували в НАТО

У НАТО уважно стежать за розвитком взаємин України та Росії. Наразі Альянс привітав зниження напруженості між країнами.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, вони й надалі стежитимуть за розвитком подій. Також Альянс розраховує, що Кремль повністю відмовиться від нарощування сил на кордоні з Україною.

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Ми бачили зниження напруженості, і, звісно, вітаємо це,

– підкреслив Столтенберг.

Ескалація і відвід військ Росії

За декілька тижнів Росія підігнала до кордону з Україною та в окупований Крим майже 100 тисяч своїх військових.

У Пентагоні це назвали найбільшою кількістю військових із 2014 року.

Втім, уже 23 квітня Міноброни Росії заявило, що "навчання та раптова перевірка" завершилися, тому військові повертаються на місця постійної дислокації.

Це стосується і окупованого Криму – півострів теж потрохи залишають військові країни-агресорки, яких перекинули туди через "раптову перевірку".

Світова спільнота засудила таку ескалацію, а в Україні заявляли про можливе вторгнення вглиб країни та "грузинський сценарій".

Київ вважає, що такий розвиток подій зменшить напругу, а в США обережні з прогнозами – хочуть бачити реальні дії, а не чути заяви.

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