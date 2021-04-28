Росія відвела війська від кордону з Україною: як на це відреагували в НАТО

Читать новость на русском

У НАТО уважно стежать за розвитком взаємин України та Росії. Наразі Альянс привітав зниження напруженості між країнами.

Джерело:

DW

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, вони й надалі стежитимуть за розвитком подій. Також Альянс розраховує, що Кремль повністю відмовиться від нарощування сил на кордоні з Україною.

Актуально Путін оголосив призов резервістів до російського війська

Ми бачили зниження напруженості, і, звісно, вітаємо це, 
– підкреслив Столтенберг.

Ескалація і відвід військ Росії

До теми Вторгнення, якого не було: що приніс Україні російський воєнний шантаж