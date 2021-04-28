Росія відвела війська від кордону з Україною: як на це відреагували в НАТО

У НАТО уважно стежать за розвитком взаємин України та Росії. Наразі Альянс привітав зниження напруженості між країнами.
Джерело:DW
За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, вони й надалі стежитимуть за розвитком подій. Також Альянс розраховує, що Кремль повністю відмовиться від нарощування сил на кордоні з Україною.
Актуально Путін оголосив призов резервістів до російського війська
Ми бачили зниження напруженості, і, звісно, вітаємо це,
– підкреслив Столтенберг.
Ескалація і відвід військ Росії
- За декілька тижнів Росія підігнала до кордону з Україною та в окупований Крим майже 100 тисяч своїх військових.
- У Пентагоні це назвали найбільшою кількістю військових із 2014 року.
- Втім, уже 23 квітня Міноброни Росії заявило, що "навчання та раптова перевірка" завершилися, тому військові повертаються на місця постійної дислокації.
- Це стосується і окупованого Криму – півострів теж потрохи залишають військові країни-агресорки, яких перекинули туди через "раптову перевірку".
- Світова спільнота засудила таку ескалацію, а в Україні заявляли про можливе вторгнення вглиб країни та "грузинський сценарій".
- Київ вважає, що такий розвиток подій зменшить напругу, а в США обережні з прогнозами – хочуть бачити реальні дії, а не чути заяви.
До теми Вторгнення, якого не було: що приніс Україні російський воєнний шантаж