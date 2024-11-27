Не треба гнатися за Росією: чому величезне виробництво снарядів не є пріоритетом для НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія за три місяці виготовляє стільки зброї та боєприпасів, скільки всі країни Євросоюзу за рік. Він додав, що війна, яку веде Росія, більше не є регіональною. Проте Європі не має сенсу наздоганяти Росію у кількості виготовлення снарядів.

Так думку висловив 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та воєнний експерт Роман Світан, зазначивши, що країни НАТО мають відмінну від Росії концепцію оборони. Також країна-агресор продовжує виготовляти ракети, зокрема, випускає на місяць 30 – 40 нових ракет "Калібр" та до 6 одиниць "Кинджалів".

До теми Європа не може виробити достатньо зброї, але знайшла кращий шлях забезпечити ЗСУ, – WSJ

Цього ресурсу у НАТО набагато більше

Світан вважає, що Європі немає сенсу нарощувати виробництво боєприпасів до російського рівня. Тому що парадигма виконання бойових завдань системами НАТО переважно авіаційна.

Бойова міць армії НАТО тримається на технологічних аспектах, які надала перевага в авіації та ракетній техніці. Цього ресурсу у НАТО набагато більше, ніж у Росії. Зокрема, це стосується систем ураження, які за дальністю та точністю переважають російські,

– пояснив військовий експерт.

Тому росіяни, за його словами, можуть продовжувати виробляти у великій кількості снаряди. Але якщо не буде дотику з противником на дальності у 30 кілометрів, то в цьому немає сенсу.

Вони будуть знищені дальніми засобами ураження, зокрема, ракетами ATACMS, PrSM та іншими. Наприклад, НАТО має тисячі одиниць ракет Tomahawk з дальністю ураження 2,5 тисячі кілометрів,

– наголосив Роман Світан.

Тому, на його думку, гнатися за росіянами Захід не буде. Водночас і вони добре розуміють, що їхні склади та системи виробництва будуть знищені у перші години удару сил НАТО.

До теми. Міністр оборони Німеччини вважає, що Європа стикається з довгостроковою загрозою з боку Росії. На його думку, Путін вже бачить себе переможцем у війні проти України. Тому, вважає Пісторіус, Німеччина має "інвестувати більше у свій військовий потенціал".

Напередодні нового фінансового року та формування бюджетів міністр оборони однієї з провідних європейських країн готує інформаційну "подушку" для збільшених в майбутньому військових бюджетів.

Однак має сенс акцентувати не тільки на перевищенні засобів ураження Росією, а ще й на технологічних аспектах. Вони є набагато дорожчими, ніж виробництво боєприпасів, які будуть виготовляти росіяни,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Нагадаємо, що за даними наукового співробітника Школи права та дипломатії Флетчера при Університеті Тафтса Павла Лузіна, Росія у 2024 році мала труднощі щодо нарощування виробництва зброї. Це відбулось, зокрема, через західні санкції.