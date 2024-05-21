Погана новина для російської армії, – Forbes про застосування 70-річних російських БТР-50

Російська армія стикається із проблемою якісного оснащення технікою. Так, із початку 2023 року вони використовують на фронті БТР-50 1950-х років виробництва, черговий з яких днями знищили ЗСУ.

Аналітики кажуть, що Росія не встигає забезпечувати російську армію сучасними засобами. Їхні втрати у війні перевищують темпи виробництва бойових машин.

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"БТР-50 трохи захищеніший, ніж візок для гольфу"

У Forbes кажуть, що БТР-50 зі слабким захистом 1950-х років, можливо, не найгірша машина, якою Росія штурмувала українські позиції, але, мабуть, найстаріша.

"І хоча для російських військ безпечніше їхати на 70-річному БТР-50 з його 10-міліметровою бронею, ніж їхати, скажімо, на новенькому китайському гольф-карі, для Росії все одно є зловісним знаком, що все більше БТР-50 з’являється на полях битв на сході України", – кажуть автори матеріалу.

БТР-50 – це 15-тонний броньований тягач на дизельному пальному з двома екіпажами та місткістю до 20 пасажирів. Зазвичай він оснащений великокаліберним кулеметом. СРСР розробив їх на початку 1950-х років, прийняв на озброєння – в 1954 році. Протягом наступних 12 років був основною бойовою машиною радянської армії.

Втім, фахівці вважають, що БТР-50 має занадто легке озброєння та тонку броню навіть за стандартами 1960-х років.

"Коли в 1966 році з'явився важчий і більш озброєний БМП-1, тисячі БТР-50 каскадно перекинулися до підрозділів другої лінії. БТРи перевозили артилерію, саперів і зенітні гармати, доки тягачі МТ-ЛБ не почали витісняти старі машини і з цих ролей", – пише Forbes.

"Музейні" БТРи з'являлися на полі бою в Україні

БТР-50 росіяни уже використовують під час боїв на фронті. Українська аналітична група Frontelligence Insight пояснює, що без механізованих підрозділів, повністю оснащених належними бойовими машинами, досягти росіянам швидкого та рішучого прориву оборони буде дуже складно.

Там вважають, що такі труднощі в оснащені російської армії, ймовірно, призведуть до більш повільного та обмеженого просування.

Примітно, що сучасна російська армія мало використовувала БТР-50, доки приблизно через 15 місяців війни в Україні щомісячні втрати Росії сучасної бронетехніки почали перевищувати місячне виробництво сучасних машин на заміну. Вперше ці БТРи помітили на початку 2023 року в штурмових групах на сході, хоча спочатку вони забезпечували лише тилову частину – їх тримали якомога далі від лінії фронту.

Аналітики Oryx свідчать, що за 6 місяців росіяни втратили щонайменше чотири таких БТР-50. В один з них влучила протитанкова ракета Javelin під час атаки на українські рубежі на захід від Новомихайлівки. Відповідне відео з'явилося у мережі у неділю, 19 травня.

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У цьому районі дислокується 79-та десантно-штурмова бригада ЗСУ. Forbes називає протитанкових ракетників цієї бригади "кровожерливими".

Посилати проти 79-ї десантно-штурмової бригади сучасний танк Т-72 із сотнями міліметрів броні небезпечно; відправляти БТР-50 із бронею лише в 10 міліметрів – це самогубство,

– йдеться у матеріалі.

Росія хотіла встигнути захопити додаткову територію до прибуття західної допомоги ЗСУ

Журналісти кажуть, що на тлі передачі військової допомоги від США та ЄС, що вже прямує до України, росіяни вирішили завчасно здійснити наступ на Харківщині. Можливо, вони так сподівалися захопити додаткову територію до її прибуття.

"У результаті наступу, що, очевидно, спрямований на Харків, було захоплено кілька невеликих прикордонних сіл, перш ніж росіяни наштовхнулися на стіну українських механізованих бригад, які стріляли тими першими партіями свіжих артилерійських снарядів, які надійшли зі Сполучених Штатів", – йдеться у статті Forbes.

Її автори також вважають, що Кремлю важко ведеться цей наступ разом із боями на півдні Україні. Згідно з даними Frontelligence Insight, великі успіхи на півночі вимагають великої кількості транспортних засобів. А Росія, щомісяця мобілізуючи десятки тисяч нових військовослужбовців, не може повністю оснастити їх сучасними транспортними засобами.

"БТР-50 настільки старий, наскільки може бути бойова машина, якщо вона не приїхала прямо з музею. І він лише трохи захищеніший, ніж візок для гольфу. Коли українська протитанкова ракетна команда помічає БТР-50, що котиться на неї, це не лише погана новина для екіпажу та пасажирів цього БТР-50. Це також погана новина для всієї російської війни", – резюмує Forbes.

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