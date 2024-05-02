Як ЗСУ можуть протидіяти хімічній зброї, яку застосовує Росія

Сполучені Штати Америки 1 травня звинуватили Росію у використанні забороненої хімічної зброї проти України. Держдепартамент США визнав, що російська армія використовує хлорпікрин – сльозогінний та задушливий газ.

Хлорпікринові боєприпаси в Росії офіційно вважаються знищеними, але їх ворог використовує проти українських військових ще з 2014 року. Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів 24 Каналу про єдиний спосіб протидії хімічній зброї.

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Як протидіяти хімічній зброї

Держдепартамент США запровадив нові санкції щодо Москви, аби збільшити для країни-агресора витрати, пов'язані із зовнішньою агресією та внутрішніми репресіями.

"Російські війська постійно застосовують будь-які заборонені методи. Окупанти плювали на міжнародне право – це відомий факт", – зауважив Самусь.

Використання хімічної зброї заборонене відповідно до Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення.

Протидіяти хімічній зброї можна лише одним способом – максимально забезпечувати захист бійців та знищувати ворога, тобто не давати можливість її застосовувати.

Я б не дуже сподівався на вплив міжнародних організацій чи навіть наших партнерів,

– додав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Реакція Росії

У Росії оперативно відреагували на звинувачення США щодо застосування російськими військовими в Україні хімічної зброї.

Рупор Кремля Дмітрій Пєсков назвав такі звинувачення "голослівними й нічим не підкріпленими". Крім того, він цинічно заявив, що нібито Росія була і залишається прихильною до своїх зобовʼязань з міжнародного права у згаданій галузі.

З цього приводу також висловився посол Росії у США Анатолій Антонов. За його словами, Вашингтон вдався до "абсолютно одіозних та нічим не підкріплених звинувачень на адресу Росії у використанні хімічної зброї".

"Сполучені Штати намагаються залякати наших партнерів, зокрема Китай, прагнучи перекрити канали нормального зовнішньоторговельного співробітництва. Знову мітять по вітчизняних високотехнологічних, транспортних, енергетичних компаніях, бажаючи "вибити" з ринків конкурентів", – виправдовується російський посол.

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