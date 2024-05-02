Як ЗСУ можуть протидіяти хімічній зброї, яку застосовує Росія
Сполучені Штати Америки 1 травня звинуватили Росію у використанні забороненої хімічної зброї проти України. Держдепартамент США визнав, що російська армія використовує хлорпікрин – сльозогінний та задушливий газ.
Хлорпікринові боєприпаси в Росії офіційно вважаються знищеними, але їх ворог використовує проти українських військових ще з 2014 року. Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів 24 Каналу про єдиний спосіб протидії хімічній зброї.
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Як протидіяти хімічній зброї
Держдепартамент США запровадив нові санкції щодо Москви, аби збільшити для країни-агресора витрати, пов'язані із зовнішньою агресією та внутрішніми репресіями.
"Російські війська постійно застосовують будь-які заборонені методи. Окупанти плювали на міжнародне право – це відомий факт", – зауважив Самусь.Важливо! Використання хімічної зброї заборонене відповідно до Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення.
Протидіяти хімічній зброї можна лише одним способом – максимально забезпечувати захист бійців та знищувати ворога, тобто не давати можливість її застосовувати.
Я б не дуже сподівався на вплив міжнародних організацій чи навіть наших партнерів,
– додав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.
Реакція Росії
У Росії оперативно відреагували на звинувачення США щодо застосування російськими військовими в Україні хімічної зброї.
Рупор Кремля Дмітрій Пєсков назвав такі звинувачення "голослівними й нічим не підкріпленими". Крім того, він цинічно заявив, що нібито Росія була і залишається прихильною до своїх зобовʼязань з міжнародного права у згаданій галузі.
З цього приводу також висловився посол Росії у США Анатолій Антонов. За його словами, Вашингтон вдався до "абсолютно одіозних та нічим не підкріплених звинувачень на адресу Росії у використанні хімічної зброї".
"Сполучені Штати намагаються залякати наших партнерів, зокрема Китай, прагнучи перекрити канали нормального зовнішньоторговельного співробітництва. Знову мітять по вітчизняних високотехнологічних, транспортних, енергетичних компаніях, бажаючи "вибити" з ринків конкурентів", – виправдовується російський посол.
Росіяни використовують хімічну зброю проти бійців ЗСУ
- Напередодні видання Telegraf провело розслідування та виявило, що окупанти застосовують проти української армії хімічну зброю. Наші військові розповідають, що майже на кожну позицію на ділянці фронту у районі Часового Яру росіяни кидали по одній – дві газові гранати на день.
- Так, через численність українських військ росіянам було важко атакувати звичайною артилерією чи безпілотниками, тому вони використали газ.
- Російські війська використовують цинічний спосіб для виявлення українських бійців – атакують позиції забороненою хімічною зброєю. Проте такі дії росіян свідчать лише про одне – ворогу не вистачає сил.