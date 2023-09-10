Ховають у лісі та по хатах: в яких селищах Маріупольського району росіяни тримають війська

Росія вже зараз готується до майбутньої оборони Маріуполя, оскільки розуміє, що не зможе втримати теперішню лінію фронту. Для цього вона обирає лісисті місцевості, у яких окупаційні підрозділи менш вразливі для атак.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни мають напрацьовані маршрути постачання та місця дислокації, які важко уразити.

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Як влаштована логістика окупантів

На території Маріупольського району вздовж траси на Бердянськ Росія тримає табори з підготовки для мобілізованих. На цій же ділянці зосереджена певна кількість техніки для тренувань і майбутньої оборони узбережжя.

"Окупанти перетворили територію від Маріуполя до Бердянська на вузол накопичення сил, які розподіляють по фронту вже в районі Бердянська. Звідти простіше пересувати підрозділи на Токмак, Пологи та інші гарячі точки", – пояснив посадовець.

Петро Андрющенко про місця розташування окупантів: дивіться відео

Також важливим центром оборони росіян поблизу Маріуполя є район селища Нікольського. Там окупанти тримають резерви та готують останню перед Маріуполем лінію оборони.

Ця ділянка є частиною ланцюга забезпечення, що йде до селища Розівка Запорізької області. На півночі ж Маріупольського району окупанти концентрують резерви, які згодом перекидають на Вугледарський напрямок, поблизу селища Малоянисоль.

Місця дислокації російських підрозділів на північний Захід від Маріуполя / 24 Канал

"На обох цих ділянках багато лісів, у яких зручно ховатися. В місцях концентрації резервів росіяни розміщують свої підрозділи по хатах серед цивільних мешканців. Щоправда, надовго вони там не затримуються через постійне переміщення підрозділів на фронт", – поділився Андрющенко.

Ситуація на Таврійському напрямку