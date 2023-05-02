Тільки "закопує" себе, – Фейгін проаналізував інтерв'ю Львової-Бєлової

Уповноважена з прав дитини у Росії Марія Львова-Бєлова дала інтерв'ю, в якому намагалася виправдати свою причетність до воєнних злочинів щодо викрадення дітей з території України. Вона наголосила, що не бачить різниці між українськими та російськими дітьми, бо "у великої кількості росіян тече українська кров".

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, кремлівська посадовиця своїми заявами робить собі тільки гірше.

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Російська обмудсменка топить себе

Марк Фейгін пояснив, що виправдання Львової-Бєлової виглядають недолуго.

Мені здається вона тільки гірше собі робить тим, що спілкується з американською пресою. Це ж не російська преса, якої немає,

– зауважив він.

На його думку, у Росії немає нормальних журналістів, натомість є лише пропаганда та її утилітарний сенс існування.

Фейгін розказав, що американські журналісти є фактично еталонами завдяки своїй інформаційної настирності, бо вони намагаються дослідити проблему, а не бути майданчиком для пропаганди.

Марк Фейгін розповів, чому виправдання Марії Львової-Бєлової звучать абсурдно: дивіться відео

Чому виправдання недолугі

Російський правозахисник повідомив, що омбудсменка з прав дитини заявила, що Росія, хоч і забирає дітей, але не позбавляє їх українського громадянства.

Вони просто їх відправляють із Батьківщини, тобто території України, при живих батьках на територію країни-агресорки,

– обурився він.

Фейгін зауважив, що таке виправдання від кремлівської посадовиці звучить не дуже переконливо.

"Кого взагалі цікавить відбираєте ви громадянство чи ні? Україна не збирається забирати у своїх дітей їхнє громадянство", – додав він.

За його словами, Львовій-Бєловій все ж не вдалося відбілитися в очах американських журналістів.

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